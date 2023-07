Illva Saronno: Marco Ferrari è il nuovo ad

Marco Ferrari è stato nominato nuovo amministratore delegato di Illva Saronno. Ad annunciarlo è stata la famiglia Reina, proprietaria dell'azienda produttrice di amaretti, specificando che il manager entrerà in carica il 1° ottobre 2023.

Nato a Torino nel 1973, Ferrari si è laureato in economia all’Università di Torino e ha iniziato a dedicarsi al business delle bevande alcoliche nel 1996, con Bacardi, prolungando le sue esperienze prima in Italia, poi nel Regno Unito, per un'attività di respiro sempre più internazionale. Ha lavorato per Fratelli Branca a partire dal 2008, poi, per un periodo, per Stoli Group in Lussemburgo. Infine, Ferrari è stato per nove anni (2014-2023) amministratore delegato di Gruppo Montenegro, prima del recente avvicendamento con Sergio Fava (leggi notizia EFA News).

A sua volta, Ferrari prenderà il posto di Aldino Marzorati, per quasi due decenni operativo al fianco di Augusto Reina in Illva Saronno. Marzorati resterà in carica fino all’approvazione del bilancio 2023, prevista per l'appunto il prossimo 1° ottobre, per poi rimanere in azienda assumendo la carica di di presidente e affiancando il suo successore nella fase di transizione.