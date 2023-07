Elica, semestre difficile

Il consiglio di amministrazione di Elica ha approvato i risultati del primo semestre 2023. I ricavi sono attestati a 254,5 milioni di Euro, il 12,3% in meno rispetto a 290 milioni del primo semestre 2022. L'ebitda è a 26,1 milioni di Euro (10,2% sui ricavi), anche questo in calo del 14,3% rispetto a un anno prima mentre il risultato netto di pertinenza del gruppo è a 8,6 milioni di Euro, il 3,4% dei ricavi e il 38,3% in meno rispeaato al primo semestre 2022. La posizione finanziaria netta è di -36,8 milioni di Euro: il flusso di casa operativo è attestato a 8,8 milioni di Euro, in incremento rispetto a 8,3 milioni di Euro registrati nel primo semestre del 2022.

Nel corso del primo semestre 2023, si è registrata una contrazione significativa della domanda nel mercato di riferimento dell'area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa, ad eccezione della Russia), pari al -11,9%. Il

mercato europeo dei piani aspiranti, che ha vissuto un periodo di espansione prolungato, ha mostrato segnali rilevanti di rallentamento in particolare nei mesi di aprile e maggio.

"In un contesto macroeconomico difficile, tutto il gruppo ha dimostrato di saper affrontare le sfide con grande velocità riuscendo a difendere i margini e non rallentare sui progetti strategici -spiega Francesco Casoli, presidente di Elica-. Affronteremo anche i prossimi mesi con la consueta passione tenendoci pronti ad accelerare nel momento in cui si presenterà la ripresa. Sono sicuro che il percorso di completamento della gamma prodotti cooking e le opportunità della divisione motori sosterranno la crescita nel lungo termine e continueranno a creare valore per gli azionisti e i nostri stakeholder”.

“Il mercato nel secondo trimestre è stato ancora più complesso delle nostre aspettative -aggiunge Giulio Cocci, amministratore delegato di Elica-. Siamo stati bravi a reagire velocemente, difendere le nostre quote e tornare ad un margine in linea con la chiusura dello scorso anno, il migliore degli ultimi trimestri. Per la seconda parte dell’anno non ci aspettiamo un mercato in ripresa, ma questo non ci fa paura".

"Quello di Elica è un progetto di lungo periodo -prosegue Cocci-, dobbiamo gestire il presente generando risorse per continuare a investire nel nostro futuro: gamma completa nel cooking, heat-pumps eIdrogeno nei motori. Proprio guardando al futuro abbiamo appena avviato in Messico una nuova linea produttiva di piani induzione aspiranti: vogliamo essere i primi a cogliere le enormi opportunità di un segmento che cresce in Nord America anche nel difficile contesto attuale”.

La divisione cooking, che rappresenta il 76% del fatturato totale, ha registrato una flessione del 15% "andamento negativo giustificato solo in parte dalle vendite a marchio proprio, che hanno dimostrato ancora una volta di essere un importante hedge e uno dei principali driver della performance di Elica, specialmente in termini di redditività".

Per il 2023 Elica prevede una "marginalità in linea con il 2022, con un aumentodel margine operativo rispetto al primo semestre del 2023. Tale risultato sarà garantito dalle ulteriori azioni recentemente intraprese per il contenimento dei costi e da una minore pressionenel costo delle materie prime. Solida posizione finanziaria netta attesa a fine anno con una leva in linea con l'anno precedente".