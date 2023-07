Università di Parma, master su alimentazione e nutrizione

È risaputo che una corretta alimentazione costituisca un elemento fondamentale nella prevenzione di numerose patologie. Ma anche saper trasmettere e diffondere informazioni corrette e scientificamente fondate sulla nutrizione, costituisce un’attività di rilievo in una società invasa dalle fake news su questo argomento. Per questo l’Università di Parma presenta la terza edizione del Master in Comunicazione Scientifica-CoSe, che quest’anno dedica una parte del programma didattico alla comunicazione della nutrizione.

Sarà dedicata, infatti, proprio al tema dell’efficacia comunicativa dell’alimentazione e della nutrizione una parte del programma didattico del Master di I livello in Comunicazione scientifica dell’Università di Parma, corso di studi annuale svolto interamente in modalità e-learning, giunto quest’anno alla terza edizione.

Il master ha il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e dell’Azienda USL di Parma: è stato appena pubblicato il bando per l’anno accademico 2023-2024. Per venire incontro alle esigenze degli studenti che lavorano o che non possono trasferirsi a Parma, il Master in Comunicazione scientifica si svolge interamente online: sia le lezioni che i 2 esami previsti sono fruibili via Teams, mentre l’unico evento in presenza è la presentazione della tesi.

Le iscrizioni al Master, nato nell’ambito del dipartimento di Medicina e chirurgia dell’Ateneo di Parma, saranno aperte dal 5 settembre al 27 ottobre 2023: i posti disponibili sono 70. Le domande saranno accettate in ordine cronologico di presentazione. Potrà iscriversi chiunque sia in possesso di una laurea triennale, magistrale o del vecchio ordinamento, in qualunque ambito.

Le lezioni saranno condotte da 100 tra docenti universitari, giornalisti, comunicatori e divulgatori, esperti e professionisti d’eccellenza nel settore della comunicazione scientifica. Diretto da Susanna Esposito, docente di Pediatria e primario all’Ospedale dei Bambini dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, il master propone un percorso formativo di 1.500 ore che comprendono lezioni on line, in modalità sincrona e asincrona, studio individuale, tirocinio o progetto di ricerca ed elaborato finale e rilascia 63 crediti formativi universitari.

Il corso, spioega un comunicato ufficiale, "è rivolto sia a coloro che intendono intraprendere una professione nell’ambito della comunicazione scientifica, sia a professionisti già inseriti nel mondo della comunicazione o della scienza, che desiderano approfondire le proprie conoscenze e acquisire nuove competenze per valorizzare il proprio curriculum".

L’obiettivo del master, riporta la nota, "è fornire ai partecipanti, provenienti da percorsi di studio sia scientifici che umanistici, le conoscenze e gli strumenti necessari a diventare figure professionali capaci di guidare le strategie e i processi comunicativi legati a tematiche scientifiche e della salute, in grado di gestire la complessità del mondo della comunicazione sfruttando conoscenze interdisciplinari".

Gli iscritti, prosegue il comunicato, "saranno preparati a entrare nei campi della comunicazione e del giornalismo scientifico con l’utilizzo dei vari mezzi di comunicazione, da quelli più tradizionali agli strumenti digitali e social, a predisporre e gestire piani di comunicazione per enti di ricerca, istituzioni pubbliche e private, con particolare riferimento ad aziende e strutture sanitarie, università, musei scientifici e centri di ricerca, scuole, nonché alle imprese private dell’ambito sanitario, scientifico, editoriale, ecc".