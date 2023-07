La nocciola Piemonte Igp cala il poker

La Nocciola Piemonte Igp è stata la star assoluta dell’ultimo incontro proposto dal Consorzio Élite Mediterranea per valorizzare le eccellenze del territorio. Oltre al prelibato prodotto sono stati esaltati il Riso di Baraggia Biellese e Vercellese Dop, le principali denominazioni vinicole Doc e Docg piemontesi e la Grappa Piemonte IG.

L’ultimo evento si è svolto ieri, giovedì 27 luglio, a Villa Tiboldi, nel comune di Canale (Cuneo). La prima parte della serata è stata dedicata a un aperitivo di benvenuto ravvivato dall’Alta Langa Docg, impreziosito, se così si può dire, dagli interventi dell’europarlamentare Gianna Gancia, appartenente alla famosa dinstia degli spumanti. La degustazione del menu è stata proposta dallo chef Luca Piccinelli: carpaccio di fassona, pesca e nocciola accompagnato da due diversi Roero Arneis Docg, riso e nocciola servito con due differenti Roero Docg, petto di faraona con nocciole e fichi, impreziosito da un Roero Docg Riserva e un Roero Docg superiore. A concludere il banchetto, un “Dolce Piemonte”, accompagnato da un Moscato d’Asti Docg, chiudendo con i distillati proposti da Bruno Penna, direttore del Consorzio di Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo.

Come da tradizione, i 4 piatti sono stati sottoposti al giudizio di una giuria mista, composta da giornalisti e operatori di settore: un modo per far crescere il dibattito sulle ulteriori opportunità di sviluppo della Nocciola Piemonte Igp e dei suoi alleati enogastronomici, "andando così a rafforzare la mission del Consorzio Élite Mediterranea, associazione di aziende agricole nata nel 2020 che si prefigge di far conoscere e valorizzare le eccellenze enogastronomiche locali, e non solo, sia in Italia che all’estero", come sottolinea il comunicato ufficiale.

Il progetto è stato anche aperto ai consolati di diversi Paesi europei, con sede istituzionale a Torino: erano presenti infatti il console onorario di Slovacchia a Torino, Giuseppe Pellegrino, e il console onorario a Christchurch, in Nuova Zelanda, Belfiore Bologna. Un modo per rendere l’evento internazionale, con il consorzio già al lavoro per replicare il format anche fuori dai confini nazionali.

“Una bella occasione per gustare il Riso di Baraggia Biellese e Vercellese Dop e la Nocciola Piemonte Igp, due protagonisti della tradizione e della gastronomia piemontese -sottolinea Roberto Damonte, titolare dell’azienda agricola Malvirà e del wine resort Villa Tiboldi, e presidente del Consorzio Élite Mediterranea-. Ci siamo avvicinati ai piatti in un modo nuovo con un giovane chef lombardo, che ha portato la sua visione e la sua fantasia. Degustare vuole anche dire raccontare una storia che parli di usi, costumi e gusti in maniera moderna a un pubblico sempre più attento ed esigente”.

"Ho usato prodotti stagionali e freschi che potessero valorizzare la nocciola -spiega lo chef Luca Piccinelli-. Il riso è il mio piatto forte, vista la mia origine bresciana: ho fatto un tuffo nella mia infanzia e ho scelto una mantecatura classica col burro. Nel dolce ho deciso di sperimentare con uno stampo a forma di Piemonte che nascondesse un cremoso alla nocciola. La sorpresa è l’accompagnamento di un pane alla nocciola, per poter fare un’insolita e gustosa scarpetta”.