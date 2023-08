DeA Capital RE Iberia: in 5 mesi 100% di occupancy della piattaforma di Villaverde

DeA Capital Real Estate Iberia comunica la piena occupancy del suo nuovo progetto di logistica dell'ultimo miglio situato a Villaverde (Madrid), a soli 11 km dal centro della città, una posizione privilegiata per gli operatori della distribuzione e-commerce dell'ultimo miglio grazie agli ottimi accessi diretti al centro di Madrid attraverso le principali autostrade e tangenziali, tra cui la A-42, M-40, M-45 /A-4 e Av. de Andalucía.



DeA Capital Real Estate Iberia ha sviluppato la piattaforma logistica di Classe A secondo i più elevati standard sia tecnologici che Esg, ottenendo la certificazione ambientale Breeam Very Good. Costruito su un lotto di 14.627 metri quadrati e con una superficie lorda affittabile di circa 10.000 metri quadrati, il complesso è suddiviso in 4 blocchi e conta16 banchine di carico, 12 per rimorchi e 4 banchine combinate.



L'ultimo inquilino a formalizzare l'affitto del quarto blocco di 2.450 m² è stato Smartee Denti-Technology, azienda leader a livello mondiale nella produzione di soluzioni dentali ortodontiche digitali. In questa nuova sede, l'azienda di Shanghai aprirà la prima sede in Spagna per sviluppare la propria attività.

Il magazzino ha raggiunto il 100% di occupancy in soli 5 mesi dalla sua realizzazione, con la consulenza in co-esclusiva di Proequity e Colliers. Lo scorso febbraio i locatari Recalvi e Pick & Pack hanno affittato i primi due blocchi e a maggio la società Humana ha occupato il terzo blocco.



Il magazzino di Villaverde è stato il primo progetto di espansione di DeA Capital Real Estate Iberia nel mercato logistico spagnolo nell'ambito della joint venture di co-investimento avviata nel 2021 per lo sviluppo di 150 milioni di euro nella logistica in Spagna. DeA Capital Real Estate Iberia ha inoltre recentemente completato la costruzione di una piattaforma logistica di 19.500 mq a La Atalayuela (Vallecas) e nelle prossime settimane inizierà la costruzione di un progetto “chiavi in mano” a Pinto, affittato a Ecoquímica Logística Integral.