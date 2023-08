La storica pasticceria Poppella di Napoli nei guai per l'energia elettrica

Non ha fatto in tempo a gustarsi la visita della star Robert De Niro che la storica pasticceria Poppella di Napoli e il suo titolare Ciro Scognamillo hanno ricevuto un'altra visita, decisamente meno gradita: quella dei carabinieri della stazione Napoli Stella. Le forze dell'ordine sono state chiamate dal personale dell’Enel in seguito a un controllo in un laboratorio vicino da cui è emersa una manomissione dei contatori e del lettore di potenza.

A quel punto i controlli sono stati estesi pure al punto vendita dell’azienda, sito in via Arena alla Sanità dove l’Enel ha riscontrato le stesse manomissioni constatate nel laboratorio. L’ipotesi d'accusa è utilizzo illecito di corrente elettrica. Scognamillo, 48 anni, è stato denunciato per manomissione dei contatori e del lettore di potenza. Da parte sua il titolare della pasticceria nota in tutta Italia (e non solo) per il dolcetto “fiocco di neve”, fa sapere, come riporta Il Messaggero, di avere la coscienza pulita e di essere estraneo alla vicenda.

A commentare la notizia è stata, sui social, Maria Muscarà, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle in Regione Campania, che osserva: “Quando mi rifiutai di pagare 1,50 Euro per il caffè e andai via il signor Poppella, oltraggiato dal mio rifiuto, giustificò l’aumento con i rincari dell’energia. Dopo la notizia del furto della corrente, un popolo serio, non andrebbe a consumare mai più da Poppella”.

Lo storico marchio Poppella nasce a Napoli, nel 1920, dalla fusione di due nomi: Papele (Raffaele) e Puppnella (Giuseppina), ovvero Raffaele Scognamillo e sua moglie Giuseppina Evangelista che, proprio in quegli anni, avevano iniziato l’attività di panificatori nel popolare Rione Sanità. Nel 1960 la gestione passò nelle mani del figlio Salvatore e, nel 2005, in quelle di suo figlio Ciro, la terza generazione di Poppella. Nel 2016, a completamento di questo passaggio, Poppella apre il suo secondo punto vendita in via Santa Brigida, nel cuore turistico della città, a due passi dal Maschio Angioino, dalla Galleria Umberto I e dal Teatro San Carlo.