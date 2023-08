Pret a manger, fatturato a oltre 500 milioni nel semestre (+20%)

Pret a manger, catena di caffè e food-to-go con sede nel Regno Unito, ha registrato una crescita delle vendite del 20% su base annua nei sei mesi conclusisi il 30 giugno 2023 per raggiungere 430 milioni di sterline, pari a oltre 501 milioni di Euro. La società ha generato vendite per 790 milioni di sterline (922 milioni di Euro) nel 2022 e un utile operativo annuale di 50,6 milioni di sterline (quasi 60 milioni di Euro).

Si tratta del primo utile dal 2018 quando la catena di caffè e food-to-go è stata acquisita da Jab Holding Company con sede in Lussemburgo in un accordo del valore di 1,9 miliardi di dollari, pari a oltre 1,7 miliardi di Euro (vedi EFA News).

Pret A Manger, che gestisce circa 450 negozi nel Regno Unito e 150 a livello internazionale, è entrata in sette nuovi mercati negli ultimi 18 mesi: tra questi, nella prima metà del 2023, oltre a India e Lussemburgo c'è anche l'Italia dove la società inglese ha avuto accesso tramite un accordo esclusivo con Chef Express, che gestisce le attività di ristorazione del gruppo Cremonini (vedi EFA News).

L'azienda ha già superato il suo obiettivo, reso noto a settembre 2021, di entrare in cinque nuovi mercati entro la fine del 2023: attualmente sta monitorando il il target di raddoppiare le dimensioni della sua attività entro la fine del 2026. La catena inglese prevede che supererà 700 punti vendita a livello globale entro la fine di quest’anno.

Nel Regno Unito, Pret a manger ha dichiarato che il 55% dei nuovi punti vendita aperti da gennaio 2022 sono fuori Londra e che le vendite nel fine settimana sono state in aumento del 271% nello stesso periodo.

Continua a crescere nonostante un aumento dei prezzi del 20% anche l’abbonamento al caffè e alle bevande basato su app del marchio, Club Pret, aggiornato ad aprile 2023 per includere uno sconto del 10% su tutti gli alimenti in negozio insieme a cinque bevande al giorno. Gli abbonati sono aumentati del 67% su base annua per raggiungere 57,9 milioni di unità nel 2022: le transazioni digitali totali, nei primi sei mesi 2023, hanno rappresentato il 42% di tutte le vendite.

“Sono stati tre anni di trasformazione in Pret, in cui ci siamo evoluti in un marchio veramente globale e multicanale, ed è emerso come un business più forte di quanto non fossimo nel 2019 -spiega Pano Christou, ceo di Pret a manger-. Siamo concentrati sul continuare a crescere, mentre innoviamo costantemente per portare il cibo appena fatto e il caffè biologico di Pret in posti nuovi di zecca, da Bishop’s Stortford a Bradford e dall’Italia all’India“.

"Stiamo portando Pret -aggiunge il manager- a un numero ancora maggiore di persone grazie ai nostri eccellenti partner in franchising nel Regno Unito e in tutto il mondo. Questo tipo di crescita sostenibile ci ha anche dato la fiducia necessaria perdi continuare a investire dove conta davvero: nel nostro personale, con aumenti di stipendio ben meritati, nei nostri clienti più fedeli, espandendo l'abbonamento al Club Pret, e nell'aiutare le nostre comunità locali attraverso la Fondazione Pret".

Nonostante il difficile contesto economico in corso, la catena ha dichiarato di rimanere “ben posizionata” per un’ulteriore crescita nella seconda metà del 2023, sia attraverso nuovi negozi che aumentando le vendite nei punti vendita esistenti. L’azienda, inoltre, dovrebbe entrare in tre nuovi mercati entro i prossimi sei-12 mesi attraverso partnership in franchising in Spagna, Portogallo e Israele.

Pret ha 8.000 dipendenti nel Regno Unito e 9.900 a livello internazionale: dal 2021, si è espansa in 7 nuovi mercati: Irlanda, Italia, Kuwait, Canada,Belgio, Lussemburgo e India. Ha annunciato partnership in franchising in Spagna, Portogallo e Israele Portogallo e Israele. Attualmente gestisce negozi in 15 mercati: Regno Unito, Irlanda, Stati Uniti, Hong Kong, Francia, Dubai, Kuwait,India, Lussemburgo, Svizzera, Belgio, Singapore, Germania, Canada e Italia.