Spagna: bando da 37,5 mln euro per innovazione agricola

Il ministero dell'Agricoltura, della pesca e dell'alimentazione spagnolo, attraverso il Fondo agrario spagnolo di garanzia (Fega), ha aperto il bando, in anticipo per il 2023, per gli aiuti alla preparazione e realizzazione di progetti di innovazione di interesse generale da parte di gruppi operativi sovraautonomi dell'Associazione europea per l'innovazione in termini di produttività e sostenibilità agricola (Aei-Agri). Il bando ha un budget di 37,5 milioni di euro. Tali sovvenzioni fanno parte del Piano strategico per la politica agricola comune (Pepac) della Spagna e sono finanziate per l'80% dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) e 20% a carico del bilancio del ministero dell'Agricoltura, della pesca e dell'alimentazione. La linea di finanziamento ha una dotazione di 75 milioni di euro nel periodo di applicazione della nuova Pac 2023-2027).

Questi aiuti possono essere richiesti da gruppi, composti da un massimo di otto componenti, di persone fisiche o giuridiche che comprendano un attore del settore agroalimentare e forestale e aggiungano altre tipologie di soggetti (del settore della ricerca o della conoscenza, organizzazioni non governative , gruppi di azione locali, organizzazioni della società civile). Devono presentare un progetto innovativo con esecuzione in diverse comunità autonome in base alle loro esigenze di base e strategiche per affrontare uno qualsiasi degli obiettivi specifici della Pac. Il limite massimo di aiuto per gruppo beneficiario sarà di 600mila euro e i progetti potranno essere realizzati fino al 1 maggio 2027. Gli investimenti non produttivi avranno un'intensità di aiuto del 100% e i gruppi operativi potranno richiedere un anticipo fino al 50% del la sovvenzione, previa costituzione di avallo o garanzia. L'intensità dell'aiuto per gli investimenti produttivi sarà del 65%.

Con questa linea di finanziamento per l'innovazione, il ministero intende creare valore aggiunto attraverso un più stretto rapporto tra ricerca e pratiche agricole e forestali. Allo stesso modo, viene incoraggiato un maggiore utilizzo delle conoscenze disponibili, nonché una più rapida applicazione pratica di soluzioni innovative. Le domande di aiuto possono essere presentate fino al 28 settembre 2023, attraverso l'ufficio telematico del ministero dell'Agricoltura, della pesca e dell'alimentazione.

Il sostegno all'innovazione attraverso i gruppi operativi sovra-autonomi fa parte del Piano strategico della Pac (Pepac) della Spagna 2023-2027, nell'ambito dell'aiuto allo sviluppo rurale sovra-autonomo nell'intervento di cooperazione-innovazione secondo la filosofia dell'Aei-Agri. L'Aei-Agri cerca di accelerare l'innovazione nel settore agricolo per ottenere un'agricoltura competitiva che produca di più con meno risorse e meno impatto ambientale. La sua attuazione è avvenuta un decennio fa ed è servita per il secondo pilastro della Politica Agricola Comune per promuovere l'innovazione nel settore agroalimentare, con azioni specifiche complementari a quelle derivate dalla politica europea di R&S&i e nazionali.