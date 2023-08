Anche Ospitalità e Turismo al Forum Investimenti Italo-Saudita

Il Forum accoglierà la firma di un Mou tra il ministero italiano delle Imprese e del Made in Italy e quello degli Investimenti dell'Arabia Saudita; a fare gli onori di casa il ministro Urso

Le relazioni economiche e commerciali tra i due Paesi sono di enorme importanza strategica per entrambe le realtà, e offrono occasioni di cooperazione industriale e finanziaria congiunta di notevole interesse, in virtù della forte complementarità che caratterizza le due economie e delle rispettive ambizioni in termini di attrazione di capitale, si legge in un comunicato odierno saudita. "Se da un lato il Regno - già uno degli attori più dinamici sulla scena mediorientale -, sta compiendo sforzi straordinari per diversificare e modernizzare la propria economia attraverso la Vision 2030 e l'imponente National Investment Strategy (NIS), le esportazioni italiane stanno vivendo, nell'era post-Covid, un eccezionale momento di vivacità e vigore, foriero di grande successo per prodotti e tecnologie di qualità Made in Italy in diversi mercati di frontiera, fino ad oggi solo in parte esplorati".

Così come il programma saudita riserva diverse opportunità di espansione del tessuto produttivo locale per il settore privato italiano, gli investitori del Regno guardano con crescente interesse all'Italia come destinazione dei loro investimenti, sia nei settori tradizionalmente oggetto di partnership sia nei nuovi aree di interesse. Ospitato dall'onorevole Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, e SE Khalid Al-Falih, ministro degli Investimenti dell'Arabia Saudita, il Forum accoglierà la firma di un Memorandum of Understanding tra i due ministeri, a cui seguirà un'approfondita presentazione del presente e future opportunità di investimento. Durante la giornata si svolgeranno sessioni su misura incentrate su settori economici chiave, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'energia, la sanità e l'automotive.

Gli ospiti avranno anche la possibilità di partecipare ai workshop G2B e di organizzare incontri individuali G2B, e B2B con i rappresentanti dei due dicasteri e altri partecipanti, questi ultimi sfruttando la piattaforma dell'evento online. Il Forum si terrà a Milano presso l'Excelsior Hotel Gallia, il 4 settembre 2023. Alle ore 13:30 verrà affrontato il tema Real Estate in Tourism and Hospitality.