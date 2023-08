Codacons alla guerra dell'olio di colza

Con una nuova circolare il Mimit, accogliendo la diffida presentata dal Codacons, ha bloccato l’utilizzo dell’olio di colza al posto di quello di girasole nei prodotti alimentari, sospendendo di fatto la precedente determinazione dello stesso ministero emanata nel marzo del 2022. Lo rende noto il Codacons, che cita la nuova disposizione varata dalla DIVISIONE V Industrie made in Italy e industrie creative - Direzione generale per la politica industriale, a firma del Direttore Generale Maurizio Montemagno, in cui si legge: “Considerato che al momento, nonostante il perdurare del conflitto, l’approvvigionamento dell’olio di semi di girasole non appare più critico, si ritiene sia opportuno prevedere la sospensione delle disposizioni della citata nota di questa Direzione generale dell’11 marzo 2022”.

Nonostante la revoca delle disposizioni che autorizzavano l’olio di colza al posto di quello di girasole - con modalità a nostro avviso non in linea con le regole di etichettatura nutrizionale europea - alcuni consumatori hanno segnalato la permanenza in commercio di tale pratica, con etichette apposte sui prodotti alimentari che informano circa la sostituzione con olio di colza – denuncia il Codacons - La circolare dell’ 11 marzo 2022 ora annullata aveva infatti autorizzato l’industria alimentare ad utilizzare le etichette e gli imballaggi già in possesso, sostituendo nella lista degli ingredienti l’olio di girasole (la cui carenza era causata dalla guerra in Ucraina, principale produttore ed esportatore in Europa) con altri oli vegetali compresa la colza.

Secondo il Codacons, una circolare illegittima perché in deroga al Regolamento europeo 1169/11 in materia di etichettatura e dichiarazioni nutrizionale degli alimenti, che oltretutto esponeva a potenziale rischio la salute dei consumatori, considerato che dal 2016 l’olio di colza è nel mirino dell’Efsa per possibili effetti negativi sui bambini.

Stante le recenti segnalazioni ricevute circa la presenza in commercio di prodotti che utilizzano olio di colza a posto di quello di girasole, il Codacons ha inoltrato alle amministrazioni competenti la richiesta di attivare ispezioni e verifiche presso la grande distribuzione per accertare le eventuali irregolarità segnalate agli sportelli dell’associazione, e invita i consumatori a segnalare casi analoghi.