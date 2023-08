Ruanda: Usa e Gates dietro la nuova agricoltura sostenibile

In Ruanda si prevede un raddoppio degli investimenti inseriti nella strategia agricola quinquennale promossa dall'Alleanza per una rivoluzione verde in Africa (Agra). Come ricordato per il sito Africa e Affari da Jean Jacques Mbonigaba Muhinda, capo regionale dell’Agra per l’Africa orientale e meridionale, parte dei finanziamenti è sostenuta, tra gli altri, da Usaid, Bill & Melinda Gates Foundation e Mastercard Foundation. Notoriamente, tra i fondatori di Agra, figura anche la Rockefeller Foundation.

“In realtà stiamo pianificando di investire tra i 40 ei 50 milioni di dollari nei prossimi cinque anni in Rwanda, che sarà più o meno il doppio rispetto a quanto abbiamo investito nell’ultima strategia”, ha affermato Mbonigaba. “Agra ci sta aiutando a raggiungere altri finanziatori e collaborazioni affini per aiutare ad accedere ai mercati, migliorare la nostra produzione e avere prodotti tangibili di buona qualità e quantità”, ha affermato Jean Chrysostome Ngabitsinze, ministro del Commercio e dell’Industria del Ruanda.

La strategia nazionale Agra per il Ruanda 2023-2027, si legge sul sito, "si concentrerà anche sulla creazione di opportunità di lavoro per i giovani e le donne nella catena del valore dell’agricoltura", con l'obiettivo di creare "132.000 posti di lavoro appaganti e dignitosi per giovani e donne attraverso investimenti e rafforzamento di percorsi lavorativi a loro vantaggio". Agra e i suoi partner hanno individuato tre aree trasversali: inclusività a favore di donne e giovani; adattamento ai cambiamenti climatici, con attrezzi agricoli aggiornati; nutrizione, con la diversificazione delle colture.

Secondo Mbonigaba, l’obiettivo generale della nuova strategia è costruire sui risultati della strategia precedente, in cui Agra ha investito più di 20 milioni di dollari negli ultimi cinque anni dal 2017.Con questa strategia, l’attenzione si è concentrata principalmente sulla costruzione di un sistema di sementi per il Rwanda in termini di supporto alle aziende private. “Entrando nella nuova strategia 2023-2027, passeremo al prossimo livello di investimento e ci concentreremo sul rafforzamento della capacità delle piccole e medie imprese impegnate nel settore agroalimentare, principalmente nella produzione di sementi, nella lavorazione delle sementi, nella commercializzazione delle sementi, in altre input e altre tecnologie, e persino le Pmi che sono coinvolte in attività di mercato come l’elaborazione, lo stoccaggio, l’aggiunta di valore e il prelievo, tra gli altri”, ha concluso il dirigente.