Brasile-India: si rafforza cooperazione agroalimentare

Nel pomeriggio di ieri, il ministro brasiliano dell'Agricoltura e dell'Allevamento Carlos Fávaro ha ricevuto l'ambasciatore dell'India Suresh Reddy per discutere questioni di comune interesse nel campo dell'agricoltura e dell'allevamento. Oltre a presentare il programma di produzione alimentare sostenibile del proprio governo, il ministro ha affrontato il rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due paesi, secondo le indicazioni del presidente Inacio Lula da Silva.

L'ambasciatore indiano ha elogiato il progetto del governo federale, che prevede il recupero e la conversione in dieci anni di 40 milioni di ettari di pascoli a bassa produttività in aree coltivabili per raddoppiare la superficie di produzione alimentare in Brasile senza deforestazione. Suresh Reddy ha invitato il Brasile alla più grande fiera agricola dell'India, World Food India, che si svolgerà dal 3 al 5 novembre, e ha manifestato l'interesse del mercato indiano per i succhi e frutti tropicali, in modo particolare l'açaí.

Nel maggio di quest'anno, l'India ha aperto il mercato alle importazioni dell'açaí brasiliano.

Il ministro Fávaro ha ringraziato l'ambasciatore per l'invito e ha informato che prenderà in considerazione l'invio di una missione commerciale per visitare la fiera e presentare le agroindustrie e gli imprenditori brasiliani interessati a quel mercato, sottolineando i prezzi competitivi e la qualità della frutta brasiliana.

Nel 2022, secondo il Sistema statistico del commercio estero dell’agroindustria brasiliana (AgroStat), il Brasile ha esportato 2,95 miliardi di dollari di prodotti agroalimentari verso il mercato indiano, principalmente olio di soia (2,3 miliardi di dollari). Le importazioni brasiliane sono state pari a 178 milioni di dollari, con spedizioni, principalmente, di prodotti tessili indiani (55,5 milioni di dollari).