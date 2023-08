Quinta stella per lo storico Hotel Bristol di Genova

Da quattro a cinque stelle. L’annuncio era già stato fatto dalla Regione Liguria, ma ora è lo stesso albergo a comunicare la notizia annunciando anche una festa aperta alla cittadinanza. L’Hotel Bristol Palace, gemma liberty del Gruppo Duetorrihotels, ha conquistato il più ambito dei traguardi: la quinta stella che suggella un percorso lungo 118 anni, culminato quest’anno con la realizzazione della suite presidenziale La Superba subito "testata" dal principe Alberto di Monaco, a giugno scorso.

I festeggiamenti per il tragiuardo raggiunto sono previsti per il 19 settembre, in piazza De Ferrari, a due passi dallo storico hotel, con tanto di cerimonia di consegna della targa delle 5 stelle da parte delle autorità. È dal 1905 che questo palazzo art nouveau in pieno centro, in cima alla strada principale via XX Settembre, è il punto di riferimento per un pubblico internazionale e di alta gamma: sede di feste leggendarie e fucina di aneddoti, come quello secondo cui Alfred Hitchcock si sarebbe ispirato al suo scalone liberty per il tema della spirale di Vertigo.

“Cresciamo insieme a Genova spiega il direttore dell'hotel, Giovanni Ferrando riportato dal sito online Genova24-. A incoraggiarci è stata proprio l’ondata di rinnovamento che attraversa il territorio: la città si sta ritagliando un ruolo sempre più importante sul mercato internazionale grazie a un piano di investimenti strutturali ambiziosi. E il Bristol con l’ottenimento delle 5 stelle vuole dare il suo contributo. In questo percorso siamo sostenuti fortemente dal nostro gruppo Duetorrihotels, che gestisce hotel iconici di lusso nelle più belle città d’arte italiane”.

L’obiettivo è attrarre una clientela di fascia alta, desiderosa di godere di un servizio impeccabile, ma soprattutto di vivere un’esperienza non replicabile altrove. “I nostri hotel hanno personalità -conferma Franco Vanetti, general manager del Gruppo Duetorrihotels-. Sono i custodi della memoria del territorio, moltiplicano la bellezza e l’attrattività dei luoghi in cui sono inseriti. Perciò abbiamo promosso una serie di investimenti che rafforzano il legame tra il Bristol Palace e Genova: un nuovo cinque stelle è un’eccellente notizia per il territorio e la sua economia”.

Per raggiungere questo traguardo l’hotel si è reso protagonista di un’operazione di rinnovamento trasformando, per esempio, la proposta gastronomica, da sempre uno dei punti di forza del Bristol Palace. Vengono rinnovati il Ristorante Giotto e la sua Terrazza, aperti anche alla clientela esterna, che potrà testare nuovi menù ed esperienze suggerite dall’ Executive Chef Enrico Lo Presti, coadiuvato dalla sua brigata.

Soprattutto nasce una nuova Suite Presidenziale, che diventa il nuovo fiore all’occhiello della struttura: la suite è stata battezzata La Superba, come Genova venne definita dal Petrarca, per rendere omaggio alla città.

“Un grande successo per questa realtà, consolidata e di grande fascino", ha definito il passaggio da 4 5 stelle il governatore ligure Giovanni Toti. Gli fa eco l’assessore al Turismo e grandi eventi Augusto Sartori: "con il quarto hotel a cinque stelle, e so che presto avremo il quinto, Genova sta crescendo non solo in qualità dell'offerta, ma anche sul fronte del desiderio di migliorare e implementare le proprie strutture. L’apertura di nuovi hotel di charme dimostra come la città sia sempre più presente nel panorama turistico internazionale".