Israele-Palestina: la collaborazione è all'insegna dell'acquacoltura

A Jenin, si è concluso un progetto pilota quadriennale di acquacoltura gestito dal ministero dell’Agricoltura israeliano, in collaborazione con l’Amministrazione Civile (agenzia del ministero della Difesa, responsabile degli affari civili in Cisgiordania). Al termine del progetto, sono state pescate e vendute diverse tonnellate di spigola per il mercato locale. Lo scopo del progetto è consentire ai residenti della Cisgiordania di coltivare il proprio cibo e rafforzare la sicurezza alimentare per i palestinesi. Il ministero dell'Agricoltura ha fornito sostegno finanziario, attrezzature, cibo per i pesci, filtri per l'acqua e sessioni di formazione per gli operatori locali, per un investimento totale di 700mila shekel (oltre 170mila euro).

Il primo progetto pilota a Jenin ha prodotto tra le 2 e le 4 tonnellate di spigole. Un altro progetto simile è ancora in corso in un allevamento ittico a Tulkarem e fa parte di un impegno a sostegno dell'economia e della produzione alimentare nelle aree della Palestina. Il progetto ha fatto parte di un programma gestito dal ministero dell'Agricoltura e dall'Amministrazione Civile per trasferire le conoscenze agli esperti palestinesi nei settori della medicina veterinaria, della silvicoltura, della protezione delle piante, dell'importazione e del marketing alimentare.

Gli allevamenti di acquacoltura utilizzano tecnologie israeliane per massimizzare l’utilizzo delle risorse, compresa la costruzione di stagni aperti e coperti, il filtraggio dell’acqua e l’uso delle acque reflue per l’irrigazione agricola. Guy Rubinstein, direttore dell'acquacoltura presso il ministero dell'Agricoltura israeliano, ha affermato che l'obiettivo dei progetti è consentire ai palestinesi di coltivare il proprio cibo in modo indipendente e promuovere l'acquisizione di conoscenze tra la popolazione locale. Ora che il primo progetto pilota è terminato, un investitore palestinese è intervenuto per portarlo avanti, mentre il ministero continuerà a fornire una guida professionale.