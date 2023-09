Minerva Foods diventa il 2° trasformatore di carne bovina in Brasile

L'azienda brasiliana di lavorazione della carne, Minerva Foods, ha acquisito gli impianti di macellazione e disossamento dei bovini da Marfrig per 7,5 miliardi di real, pari a circa 1,53 miliardi di dollari. L'operazione comprende undici impianti e un centro di distribuzione in Brasile, un'unità industriale in Argentina e tre impianti in Uruguay. L'azienda ha anche acquistato uno stabilimento di agnelli in Cile, che contribuirà alla "strategia di diversificazione delle proteine" e opererà "in mercati di nicchia ad alto valore aggiunto". L'acquisizione porterà Minerva a diventare il secondo trasformatore di carne bovina in Brasile.

A seguito dell'acquisizione, Minerva disporrà di un totale di 40 impianti di macellazione e disossamento di bovini. Si tratta di 21 unità situate in Brasile, cinque in Paraguay, sei in Argentina, sei in Uruguay e due in Colombia. La divisione agnelli avrà invece cinque stabilimenti: quattro in Australia e il nuovo impianto in Cile.

L'operazione consentirà a Minerva di rafforzare la propria presenza nel mercato delle carni bovine: l'azienda, infatti, è destinata a espandere la propria capacità di macellazione e disossamento dei bovini a 42.439 capi al giorno, rispetto all'attuale volume di 29.540 capi, con un aumento di circa il 44%. La transazione comporta anche ulteriori vantaggi, come le sinergie logistiche, le opportunità di espandere e migliorare la distribuzione e una maggiore portata per i clienti internazionali.

"Siamo molto entusiasti di questa mossa, che è in linea con la nostra strategia di diversificazione geografica e che completa in modo unico la nostra attività in Sud America, che è uno dei mercati più competitivi al mondo -spiega Fernando Queiroz, ceo di Minerva Foods-. Questo porterà la nostra azienda a un altro livello, ci darà accesso a nuovi clienti internazionali, massimizzerà le opportunità commerciali e le sinergie operative, ridurrà i rischi e amplierà la nostra capacità di competere nel mercato internazionale delle proteine animali".