Burger King in causa per colpa delle dimensioni dei panini

Burger King deve affrontare una causa per colpa dei suoi Whopper, panini accusati di esseretroppo piccoli. Un giudice statunitense, infatti, ha respinto la richiesta di Burger King di archiviare una causa in cui si sostiene che il fast food avrebbe truffato i clienti affamati facendo apparire il suo panino Whopper più grande di quanto sia in realtà.

Il giudice distrettuale Roy Altman di Miami ha dichiarato che Burger King deve difendersi dall'accusa che la rappresentazione pubblicitaria del suo Whopper sulle lavagne dei menu dei punti vendita "abbia ingannato i clienti, configurando una violazione del contratto".

I clienti che hanno proposto un'azione collettiva accusano Burger King di raffigurare gli hamburger con ingredienti che "traboccano dal panino", facendo credere che gli hamburger siano più grandi del 35% e contengano più del doppio della carne rispetto a quella servita dalla catena.

Dal canto suo, Burger King, la catena di fast food di proprietà della holding Restaurant Brands International, ha ribattuto che non è tenuta a consegnare hamburger che appaiano "esattamente come nella foto". Niente da fare: il giudice Altman ha ribattuto che spetta ai giurati "dire cosa pensano le persone ragionevoli". Non solo. Nella sua decisione resa pubblica venerdì, Altman ha anche permesso ai clienti di "presentare richieste di risarcimento basate sulla negligenza e sull'arricchimento senza causa": ha respinto, invece, le richieste di risarcimento basate su pubblicità televisive e online, non trovandone nessuna in cui Burger King prometteva una "dimensione" dell'hamburger, o il peso della polpetta, e poi non manteneva tali promesse.

"Le affermazioni dei querelanti sono false -sottolinea Burger King in un comunicato-. Hli hambuirger di manzo grigliati alla fiamma ritratti nella nostra pubblicità sono gli stessi utilizzate nei milioni di panini Whopper che serviamo agli ospiti in tutto il Paese".

Non è solo Burger King a patire questo tipo di azioni legali. Anche McDonald's e Wendy's si stanno difendendo da una causa simile presso il tribunale federale di Brooklyn, New York. Lunedì scorso, in queste cause, uno degli avvocati ha citato proprio il parere del giudice Altman per giustificare il proseguimento della causa.

Anche Taco Bell, oropeità di Yum Brands, è stata citata in giudizio il mese scorso presso il tribunale di Brooklyn per aver venduto Crunchwraps e pizze messicane che, a quanto pare, contengono solo la metà del ripieno pubblicizzato. In ogni causa, la richiesta di danni ammonta almeno a 5 milioni di dollari.