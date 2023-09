Risparmio energetico: governo Usa stanzia 266 mln per agricoltori

Il segretario del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (Usda) Tom Vilsack ha annunciato lo stanziamento di 266 milioni di dollari in prestiti e sovvenzioni ai produttori agricoli e alle piccole imprese rurali per effettuare investimenti in energie rinnovabili e miglioramenti dell'efficienza energetica. “Creare opportunità per le comunità rurali significa investire negli agricoltori, negli allevatori e nelle piccole imprese”, ha affermato Vilsack. “Questi investimenti, unici nel loro genere, nelle energie rinnovabili, come quella eolica e solare, e nelle tecnologie ad alta efficienza energetica creano nuovi mercati e garantiscono risparmi reali sui costi per le nostre attività agricole di piccole e medie dimensioni e per le attività commerciali di Main Street, costruendo e mantenendo la ricchezza nelle zone rurali. America."

L’Usda sta investendo 266 milioni di dollari in 1334 progetti di energia rinnovabile e di efficienza energetica in 47 stati, a Guam e a Porto Rico. Il Dipartimento sta concedendo prestiti e sovvenzioni attraverso il Programma Rural Energy for America (Reap), compresi i finanziamenti dello storico Inflation Reduction Act. Da dicembre 2022, l’Usda ha messo a disposizione fino a 1,3 miliardi di dollari in finanziamenti Reap attraverso l’Inflation Reduction Act. I candidati ammissibili includono piccoli imprenditori rurali e produttori agricoli. Il programma fa parte dell’iniziativa Justice40, che sta lavorando per garantire che il 40% dei benefici di alcuni investimenti federali raggiungano le comunità emarginate, sottoservite e sovraccariche di inquinamento e investimenti insufficienti.

Il Dipartimento federale dell'Agricoltura sta assegnando premi in Alabama, Alaska, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Georgia, Hawaii, Iowa, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Massachusetts, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri , Mississippi, Montana, Carolina del Nord, Dakota del Nord, Nebraska, New Jersey, Nuovo Messico, Nevada, New York, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Carolina del Sud, Dakota del Sud, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Vermont, Washington, Wisconsin, Virginia Occidentale, Wyoming, Guam e Porto Rico. Il Dipartimento prevede di concedere ulteriori premi nei prossimi mesi.

Il Dipartimento continuerà ad accettare richieste e organizzerà concorsi di finanziamento trimestralmente fino al 30 settembre 2024. Il finanziamento comprende 144,5 milioni di dollari per tecnologie di energia rinnovabile sottoutilizzate.