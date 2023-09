Alluvione. Figliuolo rassicura Bonaccini: "Ristori al 100%"

In visita a Bologna per un confronto con il governatore Stefano Bonaccini, il commissario straordinario per la ricostruzione post-alluvione Francesco Paolo Figliuolo promette fatti concreti ma non garantisce tempi rapidi. "Dopo l'ordinanza sui 289 milioni di euro per i lavori di somma urgenza, ne firmeremo a breve altre tre per indennizzi a famiglie e imprese e soggetti attuatori. Ristoreremo tutto al 100%", ha detto Figliuolo in conferenza stampa a margine dell'incontro per il Patto per il Lavoro e per il Clima. "Stiamo affinando le procedure. Dobbiamo capire quale danno ristorare, poi preparemo a breve i moduli e saranno dati i fondi", ha proseguito il commissario, puntualizzando che, tuttavia, sui tempi d'arrivo delle risorse, "una data non siamo in grado di darla".

Da parte sua, Bonaccini "ringrazia la struttura commissariale" e si compiace per i primi fondi di somma urgenza, lamentandosi, tuttavia, che i danni totali dell'alluvione sono circa 9 miliardi di lire, mentre il governo ne ha stanziati solo 4,5. "Insomma manca la metà dei fondi", rimarca il presidente della Regione Emilia-Romagna. Sul punto Figliuolo taglia corto: "Tutti le aree colpite dal maltempo saranno destinarie dei fondi per gli interventi di messa in sicurezza del territorio. Per il resto, l'istruttoria di aggiornamento della lista è in corso".

"Vogliamo perimetrare bene i danni da ristorare, per arrivare ai rimborsi fino al 100% come ha detto la presidente Meloni", ribadisce il commissario straordinario, che aggiunge: "Il discorso dei soldi è relativo, perché in questo momento stiamo affinando in maniera veloce le procedure. Parliamo di una mole di fondi pubblici, che sono soldi di tutti noi cittadini che lo Stato mette a disposizione: stiamo andando con un occhio particolare sulle situazioni più fragili". Figliuolo, quindi, argomenta: "È inutile che io adesso venga a dare delle date. Non abbiamo date perché stiamo per mettere a punto le piattaforme e le procedure, dopo di che arriveranno le richieste e noi, con quello che abbiamo, facendo le proiezioni, andremo a chiedere anche altri fondi ed erogheremo i rimborsi. Capisco che se uno vede che il commissario ha un portafoglio più ampio ha più fiducia, ma come ho detto per le somme urgenze 'guardate che arrivano e sono arrivati', anche per i ristori dei danni a famiglie e imprese arriveranno", ha aggiunto il commissario straordinario per la ricostruzione post-alluvione in Emilia-Romagna.