Crolla il prezzo del grano, si temono manovre speculative

In Italia crolla il prezzo del grano che, nell'ultima quotazione alla Borsa merci di Foggia ha perso 60 euro a tonnellata. Sotto accusa ci sono le manovre speculative con un deciso aumento delle importazioni di grano duro dal Canada, balzate del +1018%, passando da 38,3 milioni di chili dei primi tre mesi dell'anno scorso a 428,1 milioni dello stesso periodo del 2023, secondo i dati Istat.

La situazione, secondo gli esperti, è drammatica sotto vari aspetti. Gli agricoltori che hanno speso per produrre grano fino a 300 Euro a ettaro in più rispetto ai periodi pre-conflitto in Ucraina, vedono adesso una domanda di grano 100% made in Italy scontrarsi con anni di disattenzione e di concorrenza sleale delle importazioni dall’estero. Proprio in queste ore sono 6 le navi attraccate al porto di Bari per scaricare grano estero: altre 2 navi attendono in rada di poter attraccare e altre 2 sono in arrivo nelle prossime 48 ore, per un totale di 10 navi cariche di frumento duro proveniente da Turchia, Egitto, Malta, Romania e altri Paesi del mondo.

Una situazione che mette in pericolo, di riflesso, anche il prezzo della pasta. Anzi. più precisamente, di fronte all’aumento del prezzo della pasta al consumo rilevato dall’Istat a giugno pari al 12%, il grano duro nazionale necessario per produrla viene, invece, sottopagato appena 33 centesimi al chilo agli agricoltori. I ricavi, secondo gli esperti, non coprono i costi sostenuti dalle imprese agricole e mettono a rischio le semine ma anche la sovranità alimentare del Paese con il rischio di abbandono di buona parte del territorio.

Le migliori varietà di grano duro selezionate, da Emilio Lepido a Furio Camillo, da Marco Aurelio a Massimo Meridio fino al Panoramix e al grano Maiorca, sono coltivate dagli agricoltori sul territorio pugliese che produce più di 1/4 di tutto il frumento duro italiano.

Quotazioni Nord America

Tornando alle quotazioni, dal Nord America arriva la conferma di un pessimo raccolto e di una riduzione del 20% dell'offerta, con prezzi che permangono elevati: si produrranno per il 2023-2024 solo poco più di 5,7 milioni di tonnellate di grano duro, il secondo peggior raccolto degli ultimi sei anni di Canada ed Usa messi insieme. Sempre negli Usa l'Indice dei Future sul Durum a Chicago è nuovamente in ribasso e cala a 9,78 dollari per bushel, proseguendo una fase di volatilità legata ai realizzi speculativi iniziata già la scorsa settimana.

Secondo gli esperti, "l'offerta di grano duro nordamericano dovrebbe raggiungere circa 6,7 milioni di tonnellate, in calo di circa il 20% rispetto alla fornitura dello scorso anno". Con quali conseguenze sul mercato è presto detto. "Le forniture del Nord America (compresi i requisiti di esportazione) saranno limitate. Ci aspettiamo che prima o poi le esportazioni dovranno essere razionate". In pratica, poco grano di alta qualità e razionamento delle esportazioni, per tenere alto il prezzo ed evitare l'azzeramento delle scorte finali.

Quotazioni Italia: Foggia

In Italia, Foggia fa segnare -60 euro alla tonnellata. In calo da due settimane il Future a Chicago. Continuano ad aumentare i prezzi dei noli marittimi per le navi di classe Panamax, che trasportano grano e carbone. I prezzi assegnati il 30 agosto scorso vanno a 395 Euro alla tonnellata sui minimi e 400 Euro sui massimi, in calo di 60 euro alla tonnellata sull'ultima seduta del 2 agosto 2023, quando invece si era registrato un incremento di 40 Euro sulla seduta ancor precedente.

Roma

Alla Borsa Merci di Roma, sempre il 30 agosto 2023, il grano duro fino nazionale mietitura 2023 quota 350 Euro/tonnellata sui minimi e 360 Euro sui massimi, in calo di 50 Euro/tonnellata rispetto al 9 agosto scorso.

Napoli

L'Associazione Granaria Meridionale di Napoli, il 29 agosto ha quotato il grano duro fino nazionale 410 Euro/tonnellata sui minimi e 415 Euro sui massimi, in calo di 55 euro sui minimi e 65 Euro sui massimi rispetto all'ultima seduta dell'8 agosto 2023.

Bari

Alla Borsa Merci di Bari il 29 agosto la Commissione Prezzi ha rilevato le quotazioni del grano duro, provenienza province di Bari e Barletta Andria Trani e zona Lucania, 395 Euro/tonnellata sui minimi e 405 Euro sui massimi, in calo di 48 euro alla tonnellata sui minimi e di 43 Euro sui massimi rispetto alla precedente seduta dell'8 agosto.



Nord Italia e Centro Italia

Nel Nord Italia, il grano duro quota 405 Euro a tonnellata sui minimi e 415 Euro sui massimi, in calo di 10 Euro sulla precedente seduta del 22 agosto scorso. Nel Centro Italia, le quotazioni sono 415 Euro alla tonnellata sui minimi e 425 Euro sui massimi, in calo di 15 Euro alla tonnellata sui valori registrati nella seduta del 22 agosto scorso.