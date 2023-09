Argentina: fondo speciale di oltre 9,5 mln euro per il tabacco

L'Argentina scommette sul tabacco. Il segretario dell'Agricoltura, dell'Allevamento e della Pesca Juan José Bahillo ha firmato i trasferimenti corrispondenti alle risoluzioni che consentono la distribuzione del Fondo Speciale del Tabacco (Fet) per 3.695.300.638,92 pesos argentini (circa 9,5 milioni di euro) ai produttori delle sette province produttrici di tabacco del nord del Paese. Sono stati così distribuiti: 36.556.123,01 dollari per la produzione di tabacco a Catamarca; 1.593.133,74 pesos per lo sviluppo dell'attività nel Chaco; 18.961.837,03 pesos per Corrientes, 927.811.883,73 pesos per Misiones; 1.316.479.438,73 pesos per Salta; 226.180. 572,81 pesos per Tucumán; 1.167.717.649,87 pesos per Jujuy.

"Questi fondi, che corrispondono all'80% dei Fet realizzati tramite trasferimenti automatici, permettono di avanzare nel sostegno dei produttori che attraversano attualmente le prime fasi della produzione di tabacco, caratterizzate da una grande domanda di lavoro", ha spiegato il coordinatore della Fet Guido Antonio Varas, rimarcando che "il mandato del nostro ministro Sergio Massa e del nostro segretario Juan José Bahillo è quello di sostenere con forza questa attività produttiva di vitale importanza per la generazione di risorse, lavoro e sviluppo sociale nel nord dell'Argentina", e che, in questo senso, "le risorse del Fondo Speciale del Tabacco raggiungono direttamente i produttori di tabacco" delle sette province dove viene coltivato, ha concluso.

Va ricordato che la Fet è stata creata per aiutare questa attività centrale per lo sviluppo delle province Noa e Nea, in particolare Misiones, Corrientes, Chaco, Tucumán, Catamarca, Salta e Jujuy, dove la produzione di questo prodotto è di vitale importanza per queste regioni.