Carne Genuina spinge sulla sostenibilità ambientale

A metà 2022, Carne Genuina, chiudeva la sua prima campagna di equity crowdfunding su Opstart. A distanza di un anno e mezzo l’azienda torna in raccolta con obiettivi ancora più ambiziosi. Carne Genuina è la startup costituita nel 2020, fondata a Treviglio in provincia di Bergamo, con alle spalle l’esperienza di tre generazioni di allevatori: permette di acquistare carne a impatto zero direttamente dalla rete di allevatori selezionati e riceverla a casa in tutta Italia, con corriere refrigerato. Le sue principali operazioni sono il packaging, prestando molta attenzione all’ambiente, e la logistica fino alla spedizione, diretta alla tavola del consumatore.

La nuova campagna di Carne Genuina ha immediatamente destato l’interesse degli investitori tanto che nelle prime 24 ore la startup ha raccolto più di 150 mila Euro di adesioni. "Con i fondi della raccolta realizzeremo il nostro progetto innovativo segnando un punto di svolta epocale nel settore in cui operiamo e diventando a tutti gli effetti un’azienda food tech -sopttolinea Mattia Assanelli, ceo della startup-. Oggi carnegenuina.it è il sito di settore più visitato in Italia con una media di 90 mila utenti unici mensili".

"Tutti i numeri ci dicono che la strada intrapresa è quella giusta -aggiunge Assanelli-. Assicurare ai consumatori carne di qualità abbattendo drasticamente l’impatto ambientale tipico di un settore come il nostro. Lo abbiamo fatto grazie ai pannelli fotovoltaici installati su tutte le nostre strutture, ai baobab piantumati in Kenya e al bambuseto adottato in Italia. Ma lavoriamo a un progetto ancora più ambizioso: per questo che abbiamo deciso di riaprire il capitale a una nuova campagna di crowdfunding".

"Stiamo lavorando a un progetto di innovazione molto più strutturato -prosegue il ceo- che ci vede come capofila ma che coinvolge anche altre aziende con competenze verticali che ci permetteranno di ridurre la nostra carbon footprint all’origine". Carne Genuina si pone l’obiettivo di rendere realmente sostenibile la filiera della carne, diventando facilitatore di best practices e aggregatore di dati relativi a tracciabilità, benessere, sostenibilità e biodiversità per accompagnare al meglio le scelte del proprio cliente.

Il progetto su cui sta lavorando Carne Genuina si fonda su tre pilastri: sostenibilità, benessere animale e biodiversità. La sfida è utilizzare sensori IoT in grado di misurare una serie di parametri ambientali di stalla e integrarli con parametri proporzionali al benessere animale.

I dati saranno validati secondo un protocollo studiato dall’Università Federico II di Napoli, resi disponibili in tempo reale sul sito e salvati in blockchain. La soluzione di Carne Genuina prevede l’utilizzo delle tecnologie IoT sviluppate dell’azienda Cynomys.

Dopo le varie iniziative adottate per la riduzione dell’impatto ambientale dei prodotti in vendita sul proprio e-commerce, l’azienda vuole portare questo progetto a un livello ulteriore promuovendo la riduzione della CH 4 (metano) e della CO 2 dagli allevamenti attraverso soluzioni innovative già selezionate. Anche in questo caso, tutti i dati saranno salvati in blockchain e consultabili in tempo reale attraverso una dashboard online. Queste azioni saranno poi oggetto di un Life Cycle Assessment (LCA) e di opportuna certificazione.

La tutela della biodiversità verrà perseguita installando dei sensori innovativi creati da 3Bee, startup fondata da ex dottorandi di ricerca del Politecnico di Milano e in grado di misurare la biodiversità attraverso dispositivi che verranno posizionati nelle coltivazioni delle aziende conferenti. La misura della biodiversità determinerà una serie di azioni di miglioramento che porteranno, negli anni, un miglioramento della biodiversità delle aziende conferenti.

Il food&grocery è tra i comparti più performanti tra quelli che popolano gli acquisti online e i numeri parlano chiaro: nel 2020 in Italia ha raggiunto un valore di 2,9 miliardi di Euro, segnando un’impennata del +84%. Nel 2021 si registra un ulteriore balzo in avanti, con un incremento del +38% rispetto all’anno precedente, per un valore di oltre 4 miliardi di Euro.