Zimbabwe: tornano i bianchi ed è boom per l'agricoltura

Dopo la fine della dittatura di Robert Mugabe, nello Zimbabwe si verifica un fenomeno significativo: parecchi proprietari terrieri bianchi stanno tornando alle loro fattorie. Quando più di 20 anni fa Mugabe confiscò i loro terreni agricoli, molti di loro ebbero soltanto il tempo di raccogliere i propri averi e ammassarli sul retro dei veicoli, per poi fuggire. Delle circa 4.500 aziende agricole di proprietà dei bianchi presenti nel Paese nel 2000, soltanto circa 300 conservarono i loro padroni originari. Molti agricoltori erano stati uccisi al momento dell'espropriazione. Le riforme agrarie di Mugabe gettarono il paese nell’isolamento diplomatico e contribuirono al collasso dell’agricoltura. Da allora gran parte dei terreni agricoli sono rimasti abbandonati. In compenso, oggi altre fattorie stanno tornando alla vita.

Percorrendo le strade di campagna sono ora visibili nuovi sistemi di irrigazione per il grano. “L’agricoltura sta decollando di nuovo nello Zimbabwe, perché il governo ha capito che sono necessarie le persone migliori della terra, indipendentemente dal colore”, ha detto a The Telegraph un agricoltore bianco che ha voluto restare anonimo. Si ritiene che, al momento, in tutto lo Zimbabwe vi siano circa 900 aziende agricole gestite da bianchi. Questi ultimi di solito non lavorano la propria terra, ma la affittano in joint venture da agricoltori neri a cui sono state assegnate terre confiscate di proprietà dei bianchi. Di fronte alla pressione finanziaria delle banche per ripagare i debiti e alla pressione politica del governo per rilanciare l’agricoltura, negli ultimi anni molti beneficiari si sono rivolti alla comprovata esperienza di alcuni ex agricoltori bianchi.

Gli addetti ai lavori affermano che, nello Zimbabwe, l’agricoltura è in forte espansione.

Il tabacco, da tempo una delle colture più diffuse nel Paese, ha riportato quest'anno un raccolto record, vendendo 263 milioni di kg, per un valore di 626 milioni di sterline.

L’aumento non è dovuto solo al ritorno dei bianchi. Un agricoltore nero che aveva ricevuto 750 acri di terra sequestrata, ha parlato di ingenti investimenti governativi.

Nel 2020, lo Zimbabwe ha accettato di pagare un risarcimento di 3,5 miliardi di dollari agli agricoltori bianchi la cui terra è stata espropriata. Tuttavia, il governo non dispone di tale cifra. Secondo quanto riporta The Telegraph, un ex agricoltore di successo dello Zimbabwe orientale che ora coltiva fuori dal Paese, ma che desidera ancora tornare, ha detto: “I pochi agricoltori [bianchi] rimasti non troppo vecchi per tornare alla terra devono essere bianchi e legalmente possessori della terra. Attualmente noi, una manciata di vecchi agricoltori bianchi, non siamo, in termini di legge, in grado di possedere la terra. La maggior parte dei nostri colleghi sono morti o hanno lasciato lo Zimbabwe o sono troppo vecchi per tornare a coltivare", ha aggiunto. “Non rappresentiamo una minaccia per gli agricoltori indigeni perché siamo molto pochi”.