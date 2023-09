Cipolla di Tropea: un libro e un festival per promuoverla

La Cipolla Rossa di Tropea Igp è uno degli ortaggi più ricercati dell'intero bacino Mediterraneo. Saporita e ricca di proprietà nutritive, la Cipolla di Tropea si è vista dedicare un libro di 252 pagine, dal titolo "Gli anelli più preziosi di Calabria": la storia, le caratteristiche, le curiosità e, soprattutto, le ricette più pregiate di questa eccellenza agroalimentare calabra. Il volume, edito da Rubettino, è a cura del Consorzio di Tutela della Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp, presieduto da Giuseppe Laria, con il coordinamento editoriale di Daniele Cipollina e dello studio Adv Maiora.

Il libro sarà presentato ufficialmente in occasione de La Tropea Experience, il Festival della Cipolla Rossa, in programma da venerdì 22 a domenica 24, a Tropea. "In questi anni la Rossa di Tropea – sottolinea il presidente Laria – si è saputa ritagliare un ruolo da protagonista nella cultura agroalimentare del Made in Italy. Per raggiungere questo risultato abbiamo lavorato con un impegno a 360 gradi, per valorizzarne il patrimonio storico-culturale e le proprietà enogastronomiche. Per il Consorzio l’utilizzo della Cipolla rossa di Tropea Calabria Igp nei menù dei ristoranti rappresenta una grande opportunità per far apprezzare maggiormente il prodotto, rendere più riconoscibile il marchio IGP e far accrescere la consapevolezza su quella che può essere una vera e propria leva di crescita e sviluppo eco-sostenibile dei territori".

"È in questo contesto – rimarca il direttore marketing Cipollina – che si inserisce la nostra pubblicazione: una testimonianza concreta di chi opera nel comparto dell’informazione e della comunicazione con un approccio realmente multidisciplinare, capace di condensare quell’intelligenza collettiva che può esprimere e concretizzare idee altrimenti impossibili da realizzare. La sfida che il Consorzio della Cipolla rossa di Tropea Calabria Igp deve affrontare nei prossimi anni è il passaggio da un modello di utilizzo tradizionale a uno più consapevole ed esperienziale. La Cipolla rossa di Tropea Calabria Igp deve quindi essere in grado di attrarre per la sua diversità, per la sua autenticità, per le sue peculiari caratteristiche nonché per la ricchezza delle virtù qualitative e salutistiche che garantisce la filiera agroalimentare, fortemente legata alla cultura e alle tradizioni dei luoghi di produzione. Per questo – conclude – il nostro obiettivo è quello di far conoscere il suo valore aggiunto e i suoi elementi di differenziazione. L’obiettivo principale della comunicazione deve perciò essere quello di aumentare la consapevolezza e la sensibilizzazione verso i valori della Cipolla rossa di Tropea Calabria Igp e fissarne un’identità precisa".