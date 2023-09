Restaurant Brand vola trainata da Wagamama

Restaurant Group viaggia spedito e fa leva su alcuni dei suoi brand più conosciuti, primo fra tutti Wagamama. Lo dicono i numeri della semestrale presentata oggi dal gruppo che, sulla base dei dati, ha formulato previsioni al rialzo per l'intero 2023 e per gli anni a venire.

Secondo il bilancio, nei primi sei mesi del 2023 Restaurant Group ha registrato ricavi per 467,4 milioni di sterline (pari a oltre 545,1 milioni di Euro). L'ebitda, soprattutto, passa a 36,3 milioni di sterline (oltre 42,3 milioni di Euro) in rialzo del 15% rispetto a dodici mesi prima con un ebitda margin pure in rialzo da 7,4% a 7,8%.

Da sola, Wagamama ha portato a casa, nei primi sei mesi, 222 milioni di sterline (quasi 260 milioni di Euro), in netto rialzo da 207 milioni di un anno prima, con un ebitda a 36,6 milioni di sterline da 31,2 milioni dei primi sei mesi del 2022. Di fatto il brand ha confermato la brillante performance mesa a segno a luglio quanto in due settimane ha innalzato le vendite del 21% scatenando l'entusiasmo in Borsa (leggi EFA News).

Il gruppo sottolinea che le prospettive per il medio termine "continuano a migliorare". Gli analisti, in media, prevedono stime di consenso per i profitti a circa 77,5 milioni di sterline per questo 2023. Secondo i trend più recenti, i consumatori sono disposti a spendere in ristoranti e pub nonostante la crisi del costo della vita: un ambiente economico incerto, però, continua a porre sfide per il settore dell'ospitalità.

L'azienda, anche per questo, ha alzato le sue previsioni per il 2023 e oltre, tra "aumento dell'ebitda", il cui incremento di margine è previsto in rialzo da 250bps a 350bps nei prossimi 3 anni. Quest'anno la società prervede una "forte crescita delle vendite trainata da Wagamama, pub e concessioni e un obiettivo di indebitamento netto/Ebitda inferiore a 1,5x prima della fine dell'esercizio 25, "pur sostenendo investimenti accelerati nelle aperture di Wagamama". È prevista, infatti, "l'accelerazione delle nuove aperture di Wagamama in Gran Bretagna", dopo che la società si è data molto da fare, negli ultimi tempi, con le aperture italiane a Roma (leggi EFA News) e Milano (leggi EFA News), in partnership con la Chef Express del gruppo Cremonini.