Eurovo cresce nella ristorazione professionale

Gruppo Eurovo, da 70 anni specialista nella produzione di uova e ovoprodotti, conferma il proprio impegno per l’innovazione al servizio dell’Ho.Re.Ca. grazie a un prodotto concepito come un vero e proprio alleato degli chef. Il portfolio di Eurovo Service, il marchio del gruppo dedicato agli operatori del Food Service, si arricchisce con Cuisine Royale, referenza innovativa e versatile pensato per aiutare i professionisti a ottimizzare tempi di preparazione e food cost senza rinunciare a gusto e qualità.

Cuisine Royale è un semilavorato pronto da usare, ideale per piatti come uova strapazzate, torte salate, frittate, pancake, crespelle, crepes, carbonara, muffin e appetizer con la garanzia di risultati codificati e replicabili e una resa sempre perfetta. Ottenuto dalla sgusciatura di uova 100% italiane di categoria A da allevamento a terra provenienti dalla filiera controllata e certificata di Gruppo Eurovo, è idoneo per il consumo di persone celiache e intolleranti al lattosio in quanto gluten e lactose free.

Sottoposto al processo di pastorizzazione, Cuisine Royale è confezionato in una pratica bottiglia da 1000 grammi con tappo richiudibile che, oltre a garantire igiene e sicurezza alimentare, consente di dosare il prodotto facilmente e con precisione, riducendo al minimo gli sprechi. Grazie alla sua elevata resa in cottura, può essere cucinato sia in padella sia a bagnomaria oltre che sottovuoto in forno a vapore, mantenendo nel tempo la tipica consistenza cremosa.

Con Cuisine Royale, Gruppo Eurovo rafforza la propria vocazione a partner d’eccellenza per i professionisti del mondo della ristorazione e della gastronomia. Da sempre l’azienda, attraverso i propri brand Food Service, lavora per supportare gli operatori del settore Ho.Re.Ca. nel realizzare piatti sempre eccellenti risparmiando tempo, risorse e costi. Esigenze sempre più sentite dagli chef, che devono affrontare molteplici difficoltà dal punto di vista economico e di servizio. Per continuare a sostenerli in uno scenario altamente mutevole, l’azienda continua a investire in ricerca e innovazione, per offrire referenze altamente performanti e caratterizzate da un maggiore contenuto di servizio. Il tutto con la garanzia di qualità e sostenibilità della filiera integrata verticalmente di Gruppo Eurovo, un patrimonio di valore costruito in 70 anni di esperienza.

“Sono diverse le sfide che i professionisti dell’Ho.Re.Ca. hanno dovuto affrontare in questi ultimi tre anni, molte delle quali hanno radicalmente cambiato il loro approccio alla gestione di tempi, costi e risorse. Per rispondere a queste esigenze, Gruppo Eurovo non ha smesso di investire in ricerca e sviluppo, per offrire agli operatori un portfolio di referenze sempre più innovative e dal forte contenuto di servizio. Cuisine Royale è l’esempio perfetto di questa strategia: un prodotto versatile, dal semplice utilizzo e dalla resa eccellente, che consente di preparare ricette codificate e soprattutto inclusive, in quanto è adatto per le persone intolleranti al glutine e al lattosio”, commenta Danilo Ceci, direttore Vendite BU Food Service di Gruppo Eurovo.