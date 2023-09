La carne artificiale è kosher

L’Unione Ortodossa Kosher ha certificato per la prima volta un ceppo di carne coltivata in laboratorio come kosher, segnando un significativo passo avanti verso l’accettazione dei nuovi modelli alimentari nell'ambito dell'etica ebraica. Nello specifico, lo sdoganamento è avvenuto nei confronti i prodotti a base di pollame della startup israeliana SuperMeat. Fino a pochissimo tempo fa, la carne sintetica aveva suscitato forti dubbi tra i rabbini (leggi notizia EFA News). La notizia arriva a poco più di un mese dalla richiesta di commercializzazione in Svizzera di cibi proteici creati in laboratorio da parte di un'azienda israeliana (leggi notizia EFA News).

Nello specifico, i prodotti ricavati dalla linea di cellule di pollo di SuperMeat sono stati riconosciuti come carne kosher Mehadrin, soddisfacendo le qualifiche più rigorose per la supervisione kosher. "È un grosso problema perché proprio in termini di tecnologia stessa, non solo nel pollame ma nella carne, potrebbe avere un significato reale per il futuro", ha affermato il rabbino Menachem Genack, amministratore delegato della divisione Kosher dell'Unione ortodossa. La certificazione è arrivata dopo che SuperMeat ha ospitato due delegazioni rabbiniche e le autorità kosher hanno tenuto una serie di discussioni sull’halacha, o legge ebraica, e sulla scienza coinvolta nella tecnologia dell’azienda.

Certificare la carne coltivata in laboratorio è problematico, poiché il processo di coltivazione della carne spesso inizia con cellule staminali di animali vivi e la legge kosher vieta il consumo di qualsiasi parte di un animale vivo, ha detto Genack al Times of Israel.

L’Unione Ortodossa Kosher, con sede a New York, afferma che i prodotti a base di carne devono provenire da animali macellati e nulla può essere derivato da una creatura vivente.

Il pollame coltivato in laboratorio da SuperMeat elude questo requisito prelevando le cellule staminali dalle uova, in un processo che potrebbe aprire la porta a una maggiore certificazione kosher dei prodotti avicoli. “Spero che sia una via d’accesso per cercare di trovare un consenso tra le diverse agenzie di supervisione su quali dovrebbero essere gli standard” per la carne coltivata in laboratorio, ha detto Genack. “Speriamo che questo stabilisca la tendenza. Uno dei nostri obiettivi che vorremmo raggiungere è avere qualcosa che sia universalmente accettato”.

“Allineare la nostra tecnologia con le leggi dietetiche kosher ha un significato immenso per noi. Questo passo rappresenta il nostro impegno per l’inclusività e il rispetto delle diverse esigenze dietetiche, rendendo la nostra carne di pollo coltivata accessibile al pubblico di tutto il mondo”, ha affermato in una nota Ido Savir, amministratore delegato di SuperMeat.