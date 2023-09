Il Portogallo conferma iva zero sugli alimentari fino a fine anno

Mentre l'Italia traccheggia e non riesce a mettere d'accordo i retailer convincedoli (laddove non "obbligandoli", senza offesa) ad abbassare i prezzi dei generi alimentari, ieri il governo portoghese ha deciso di estendere per altri due mesi l'aliquota zero dell'iva sui prodotti alimentari di base. Zero iva, dunque, sugli alimentari di base fino alla fine del 2023: un provvedimento, sottolinea il primo ministro Antonio Costa, che va nell'ottica di aiutare le famiglie a far fronte alla persistente inflazione, ha detto

Ad aprile scorso il governo ha ridotto l'aliquota iva allo 0% dal 6% su un elenco di 46 alimenti di base, tra cui latte, pane, riso, pomodori e alcuni tipi di carne e pesce: la riduzione dell'imposta doveva scadere alla fine di ottobre. E invece, nel corso di una riunione del Partito Socialista tenutasi nella tarda serata di mercoledì 6 settembre, Costa ha dichiarato che il governo approverà la proroga fino al 31 dicembre in quanto la nuova regolamnentazione ha dato risultati positivi.

"La misura ha contribuito a ridurre i prezzi -sottolinea il premier Costa-. Vogliamo continuare a controllare il prezzo dei prodotti alimentari essenziali per aiutare le famiglie portoghesi". Secondo il primo ministro, i dati della più grande associazione portoghese per la tutela dei consumatori, Deco, mostrano che i prezzi dei prodotti di base inclusi nel paniere sono scesi del 7,94% tra aprile e agosto.

Non solo. L'inflazione in Portogallo è in costante calo, sottolinea il premier: dopo aver raggiunto un picco del 10,1% nell'ottobre 2022, il più alto in oltre tre decenni, è scesa al 3,7% in agosto. Costa ha anche detto che il governo intende approvare nuove misure alla fine del mese per sostenere le famiglie colpite dall'aumento dei tassi di interesse.