Livorno. Officine Storiche di Porta a Mare: almeno dieci nuovi punti di ristoro

A Livorno è avvenuto il taglio del nastro per le Officine Storiche di Porta a Mare appena riqualificate. Sono tanti gli esercizi commerciali che inaugurano presso la struttura ammodernata. Tra questi ultimi anche numerosi punti di ristoro: Starbucks, Mc Donald’s, Pokè Sun Rice, La Piadineria, Calavera, Billy Tacos, Amodo Bakery, Alice Pizza, Gelato Sicily, Pan di Nino.

La riqualificazione delle Officine Storiche, iniziata nel 2019, sospesa per un anno a causa della pandemia, si inserisce in un più ampio piano di rigenerazione urbana del waterfront multifunzionale di Porta a Mare, complesso situato in corrispondenza della Nuova Darsena e del Molo Mediceo di Livorno. "Con l'inaugurazione di Officine Storiche si completa un lungo percorso che abbiamo portato avanti negli anni con l'obiettivo di dare una nuova veste ad un'area centrale e particolarmente ricca di significati per la città - dichiara Claudio Albertini, amministratore delegato del Gruppo Igd Siiq che ha curato la riqualificazione -. Per la prima volta, inoltre, abbiamo realizzato un intervento in una logica mixed use, soddisfacendo al contempo i nuovi bisogni e le richieste del territorio. Queste premesse positive ci rendono ottimisti sul fatto che il progetto incontrerà il favore e l'interesse di un ampio bacino, attratto dalle molteplici opportunità offerte". Albertini ha presenziato ieri all'inaugurazione della struttura rinnovata, assieme a Rossella Saoncella, presidente di Igd, e al sindaco di Livorno Luca Salvetti.

I complessi residenziali e commerciali sono stati realizzati nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale e in regime di massima efficienza energetica. Gli immobili saranno dotati di impianti di riscaldamento e raffrescamento centralizzati, a gestione individuale e attingeranno principalmente all'energia geotermica del mare come fonte privilegiata. Le utenze comuni delle residenze e della parte commerciale, invece, saranno alimentate con l'energia generata in loco da impianti fotovoltaici.