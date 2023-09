Lidl, un tranquillo week end di paura in Gran Bretagna

Il braccio britannico della catena di supermercati tedeschi Lidl ha vissuto un finale di settimana alquanto travagliato. In vista del week end scorso l'azienda, infatti, ha reso noti gli ultimi conti del primo semestre dell'esercizio chiuso il 28 febbraio 2023. Conti non proprio da "leccarsi i baffi". Le entrate, è vero, sono salite del 18,8% a 9,3 miliardi di sterline, pari a oltre 10,7 miliardi di Euro ma la perdita al lordo delle imposte è di -75,9 milioni di sterline (poco meno di 80 milioni di Euro) con un ebit, cioè utili al lordo degli interessi e delle imposte crollato a 28,5 milioni di sterline (oltre 33 milioni di Euro) da 79 milioni di sterline (91,5 milioni di Euro) del primo semestre 2022.

Durante il periodo Lidl GB, rende noto il comunicvato ufficiale del discount, "ha aperto più nuovi negozi di qualsiasi altro supermercato, poiché il numero dei clienti e la quota di mercato hanno continuato a salire: attirando 1,4 milioni di acquirenti aggiuntivi, la quota di mercato è aumentata dal 6,1% al 7,1%, la crescita più rapida sperimentata dal discount negli ultimi cinque anni".

L'azienda ha investito oltre 100 milioni di sterline per mantenere i prezzi bassi in un anno difficile per milioni di famiglie, aggiunge la nota. Ha, inoltre, mantenuto la sua posizione di supermercato con le migliori retribuzioni del Regno Unito, investendo quasi 50 milioni di sterline (quasi 60 milioni di Euro) in aumento le tariffe orarie minime per i dipendenti.

14 settembre 2023: Lidl GB ha rilasciato oggi nuovi dati che mostrano l'entità degli investimenti effettuati durante l'ultimo esercizio finanziario, in quanto ha mantenuto la promessa di fornire ai propri clienti prodotti di altissima qualità ai prezzi più bassi.



"Abbiamo sempre avuto un chiaro impegno a offrire il miglior valore ai nostri clienti e questa è una promessa che manterremo sempre, anche in tempi economici incerti -sottolinea Ryan McDonnell, ceo di Lidl GB-. Oltre a mantenere questa promessa per quanto riguarda i prezzi, sarà sempre una priorità premiare le nostre persone e mantenere relazioni a lungo termine con i nostri fornitori. Come azienda di proprietà privata abbiamo la capacità di prendere decisioni che sappiamo avranno benefici immediati per le nostre persone, clienti e fornitori e benefici a lungo termine per il nostro business".

Lidl, che si rifornisce di carne fresca, uova, latte, burro e panna dai fornitori britannici, ha dichiarato di aver speso più di 4 miliardi di sterline con le aziende britanniche l'anno scorso, ribadendo il suo impegno ad acquistare da produttori britannici se possibile.

"L'intero mercato al dettaglio ha visto calare la scure dell'inflazione, e noi non facciamo eccezione -aggiunge McDonnell-. Tuttavia, per noi, l'importante è che il divario di prezzi verso i supermercati tradizionali sia forte come lo è sempre stato. Abbiamo investito per mantenere i nostri prezzi bassi in quello che è stato un anno molto impegnativo: con molti più clienti che attraversano le nostre porte ogni giorno, la nostra ambizione è quella di garantire che ogni singola famiglia abbia accesso ad alta qualità, cibo a prezzi accessibili al loro negozio Lidl locale".

Durante il nuovo esercizio finanziario, Lidl continuerà a investire nella sua crescita futura. Nel semestre, intanto, ha aperto il più grande magazzino a livello globale, a Luton, dopo un investimento di 300 milioni di sterline, creando 1.500 posti di lavoro. Nei primi sei mesi del 2023 ha completato i lavori per l'ampliamento del suo magazzino di Belvedere, nel sud-est di Londra, mentre proseguono i lavori per l'ampliamento del region al distribution center di Bridgend e quelli del nuovo magazzino a Leeds. Lidl, inoltre, ha annunciato un investimento di oltre 4 miliardi di sterline nelle imprese alimentari britanniche l'intero 2023 e l'aumento delle retribuzioni orarie per la terza volta in soli 12 mesi: ha reclutato oltre 6.000 nuovi colleghi dall'inizio dell'anno.

"Come azienda, stiamo entrando in una nuova fase di crescita in cui stiamo rafforzando le nostre infrastrutture per sostenerci a lungo termine e assumendo anche migliaia di nuovi colleghi -spiega McDonnell comentando le prospettive future-. L'anno prossimo segnerà 30 anni di Lidl in Gran Bretagna, e non c'è alcun tetto alle nostre ambizioni per i prossimi 30 anni visto che vediamo il potenziale per aprire altre centinaia di nuovi negozi in tutta la Gran Bretagna. Per molti versi il nostro marchio non è mai stato così forte".

Da quando si è stabilita in Gran Bretagna nel 1994, Lidl GB ha sperimentato una crescita continua e oggi ha oltre 31.000 dipendenti, oltre 960 negozi e 14 centri di distribuzione in Inghilterra, Scozia e Galles. Come parte del gruppo retail Schwarz, Lidl è una delle organizzazioni leader in Europa nel settore della vendita al dettaglio di prodotti alimentari: il supermercato, che ha circa 376.000 dipendenti a livello globale, gestisce attualmente circa 12.200 negozi e oltre 220 centri logistici e magazzini in 31 paesi.