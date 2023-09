LuLu group esporta il made in Italy dal nuovo hub di Malpensa

Il cibo e le bevande italiane avranno un canale in più per arrivare sulle tavole dei clienti del Medio Oriente, dell’India e dell’Indonesia. Il nuovo canale si chiama Malpensa World Trade Center di via del Gregge, a Lonate Pozzolo (Varese) dove è stata inaugurata la nuova sede operativa di LuLu Group International, società multinazionale con sede negli Emirati che gestisce una catena di ipermercati e società di vendita al dettaglio, con sede ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti.

Il centro è stato aperto due anni fa, ma l’attività è entrata finalmente nel vivo con l’inaugurazione che si è tenuta ieri, 19 settembre, e il primo pacco con destinazione India è partito proprio in questi giorni. La società è stata fondata nel 2000 da Yusuff Ali di Nattika nel Kerala, India, il quale ha presenziato alla cerimonia del taglio del nastro con le autorità italiane e l’ambasciatore del Bahrain.

Lulu Group, holding internazionale che dal Golfo Persico gestisce più di 50mila dipendenti e genera un fatturato superiore ai 7 miliardi di dollari: ha scelto Malpensa per il proprio centro di approvvigionamento europeo. Dai magazzini del World Trade Center di Lonate Pozzolo i prodotti alimentari made in Italy prenderanno la via non solo dei Paesi del Golfo, ma anche dell’India. Il marchio LuLu è presente in tutti i paesi del Golfo con 238 punti vendita: ne ha 175 solo negli Emirati Arabi Uniti ed è in espansione anche nel sud-est asiatico e in India. I prodotti made in Italy che la multinazionale distribuisce nei suoi punti vendita vanno da grandi marchi come Melinda, Amica Chips e Bauli ai prodotti di imprese più piccole come Annabella, pasta Filotea o La Mole.

Attraverso il marchio Y International, inoltre, ha aperto una centrale d’acquisto a Malpensa che occupa una ventina di dipendenti, con la quale esporta i prodotti in tutti i paesi in cui è presente. In Italia il country manager è Alessandro Simone che ha definito gli obiettivi che il gruppo si pone nel nostro Paese, attraverso lo sviluppo del centro appena inaugurato al Wtc di Malpensa. Nel nuovo centro logistico di Malpensa si occupano non soltanto dello stoccaggio e dell’esportazione della merce, ma anche della traduzione delle etichette e soprattutto dell’ottenimento delle necessarie certificazioni per accedere ai mercati del Golfo. Nelle intenzioni del gruppo c’è quella di trasformare l’hub varesino nel riferimento per tutti i prodotti alimentari provenienti dall’area Schengen.

"I prodotti alimentari italiani sono un’eccellenza mondiale e sono sempre più apprezzati nei paesi in cui siamo presenti -sottolinea Yussuff Ali-. Per questo ringrazio la Camera di Commercio, gli enti governativi, Regione Lombardia e le ambasciate del Bahrain e del Qatar per aver favorito questo importante investimento nel quale crediamo molto.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore regionale allo Sviluppo Economico Guido Guidesi. "Sono sicuro -ha detto- che questa iniziativa porterà vantaggi reciproci a LuLu Group e ai nostri imprenditori, desiderosi di allargare la propria rete di vendita". All’evento hanno preso parte anche Andrea Pompermaier, Consigliere di Legazione e Capo Ufficio III-Investimenti esteri e digitalizzazione per l’export della Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese (DGSP) della Farnesina, Roberto Rizzardo, Head of FDI department di Invitalia, Valerio Soldani, FDI Director di ICE.