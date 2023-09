Immobiliare. Acquisizione di DeA Capital-Harrison Street in Spagna

DeA Capital S.p.A., piattaforma di alternative asset management indipendente, leader in Italia con una significativa presenza paneuropea, con asset under management di circa 27,7 miliardi di Euro e Harrison Street, una delle principali società di investment management esclusivamente focalizzata su real asset alternativi con circa 56 miliardi di dollari di asset under management, hanno annunciato che, in data odierna, la loro joint-venture ha acquisito 430 unità build-to-rent attraverso due nuovi asset a Madrid e Alicante, in Spagna.

L'acquisizione contribuisce a soddisfare il crescente bisogno di immobili residenziali in affitto a prezzi accessibili in tutta la Spagna. L'asset di Madrid, situato nell'ambito quartiere di San Sebastián de los Reyes, comprende 146 unità abitative con servizi di alta qualità, tra cui piscina, palestra, area coworking, portineria, cucina per eventi e parcheggio sotterraneo. La proprietà di Alicante, situata a Benissaudet, comprende 284 unità e prevede due fasi di ristrutturazione, che dovrebbero essere completate entro il quarto trimestre del 2025. "Siamo entusiasti di ampliare la nostra partnership con DeA Capital per portare questi due nuovi immobili a Madrid e Alicante - ha commentato Paul Bashir, Chief Executive Officer di Harrison Street in Europa -. Poiché la domanda di alloggi moderni e a prezzi accessibili continua a crescere in Spagna, abbiamo collaborato con DeA Capital per espandere la nostra presenza e identificare interessanti proprietà Btr in aree metropolitane chiave con un significativo potenziale di crescita. Non vediamo l'ora di individuare ulteriormente alloggi in affitto di alta qualità in mercati europei chiave con forti dinamiche di domanda-offerta e di lavorare con i nostri partner per rispondere al crescente bisogno di alloggi di qualità in tutta la regione".

Da parte sua, Emanuele Caniggia, Chief Executive Officer di DeA Capital Real Estate SGR e responsabile Real Estate di DeA Capital ha dichiarato: "Questa operazione dimostra la continua e costante espansione della piattaforma real estate di DeA Capital all’estero. Un altro tassello importante che contribuisce al consolidamento del nostro track record e a porre le basi per una nostra costante presenza in tutte le asset class del settore immobiliare europeo".

Koldo Ibarra, Chief Executive Officer di DeA Capital Real Estate Iberia ha affermato: "È nel Dna di DeA Capital promuovere relazioni durature con i nostri partner. Dotiamo le nostre joint venture di team esperti che gestiscono le operazioni con integrità ESG ed eccellono nella qualità tecnica, portando a risultati eccezionali".

Infine, Emanuele Dubini, Cio & Head of International Business di DeA Capital Real Estate ha commentato: "Insieme, DeA Capital e Harrison Street hanno elaborato con successo una strategia residenziale sostenibile per la nostra partnership duratura e il nostro obiettivo comune è quello di offrire alle famiglie un accesso per gli anni a venire. Sono molto orgoglioso del notevole lavoro svolto da tutti i team coinvolti. Una squadra, un unico obiettivo!".

Questa acquisizione consolida la partnership tra DeA Capital e Harrison Street, la joint venture che opererà sotto il nome di Lavidda, un marchio concepito per lanciare un nuovo concetto di "build-to-rent", propone una nuova gestione abitativa e un nuovo modo di vivere. Un modo più giovane, aperto e libero che offrirà anche un ambiente sociale più vivace e dinamico.

Con un'attenzione particolare all'innovazione, alla sostenibilità e alla soddisfazione del cliente, Lavidda si impegna a raggiungere una tappa significativa nell'evoluzione del mercato Btr in Spagna e a migliorare l'esperienza abitativa degli inquilini.

Dalla sua nascita, lo scorso anno, Lavidda gestisce attualmente otto progetti per un totale di 1.634 abitazioni, tra cui sette progetti in fase di sviluppo e uno in fase operativa. Con la continua espansione del marchio, si prevede di gestire 3.000 abitazioni entro il 2025. I progetti Lavidda sono caratterizzati da servizi di lusso all-inclusive, tra cui portineria 24 ore su 24, palestra, lounge per i residenti, piscina, campo da padel, sala cinema e app per gli inquilini, oltre a terrazze private, giardini, spazi di co-working e un cortile.

La joint venture consentirà a entrambe le società di unire le proprie competenze e risorse per offrire agli inquilini una gamma diversificata di alloggi in affitto di alta qualità, specificamente progettati per soddisfare le mutevoli esigenze del mercato degli affitti.

Harrison Street è tra gli investitori più attivi nei settori immobiliari alternativi - compresi alloggi per studenti, build-to-rent residenzale e scienze biologiche - in Europa. Dal lancio della sua strategia europea nel 2015, Harrison Street ha acquisito o sviluppato 87 attività, tra cui oltre 20.900 posti letto per studenti e circa 2,1 milioni di metri quadrati di spazi per le scienze della vita. L'esperienza build-to-rent di Harrison Street in Europa comprende 16 attività per un totale di circa 6.050 unità distribuite tra Regno Unito, Spagna e Irlanda.