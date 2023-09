Anuga: 7800 aziende da 118 Paesi

Böse (Koelnmesse GmbH): "Esperienza del tutto speciale, salone più grande e internazionale che mai".

Anuga, il salone più grande e importante al mondo per lʼindustria alimentare, si presenta al via dellʼedizione 2023 forte di una nutrita partecipazione: secondo gli ultimi dati alla fiera, che si terrà a Colonia dal 7 al 11 ottobre, esporranno oltre 7.800 aziende provenienti da 118 paesi, distribuite su un comprensorio fieristico di circa 300.000 m² di superficie lorda che fa registrare il tutto esaurito. La percentuale estera si attesta intorno al 94%. Le dieci collettive più numerose provengono da Belgio, Cina, Germania, Francia, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Turchia e USA.

L'Italia è il paese più rappresentato, con quasi 900 aziende.

Allʼinsegna del tema guida "Sustainable Growth" la prossima edizione di Anuga propone, in collaborazione con nuovi partner, anche un ricco programma di eventi e conferenze che punta i riflettori su tematiche di attualità dellʼindustria del food.

"Anuga 2023 sarà più grande e internazionale che mai, confermando la propria leadership fra i saloni mondiali del food. Con i suoi 10 saloni specializzati sotto uno stesso tetto, la più grande community mondiale del settore e un programma eventi e congressi completamente rivisto, questʼanno daremo vita a unʼesperienza tutta speciale", dichiara Gerald Böse (foto), presidente e amministratore delegato di Koelnmesse GmbH.

Anche in termini di visitatori Anuga riunirà come sempre numerosi top decision maker nazionali e internazionali del mondo del commercio, dellʼindustria e del mercato globale dellʼout of home. Già ora sono pervenute numerose iscrizioni di commercianti e distributori di prodotti alimentari di alto livello da circa 20 paesi. Dai paesi di lingua tedesca si sono già iscritte tutte le principali catene commerciali, fra cui Aldi, dm, Dohle, Edeka, Kaufland, Lidl, Metro, Netto, Penny e Rewe. Dal resto del mondo interverranno, fra gli altri, Auchan dalla Francia, Coop e Migros dalla Svizzera, Costco, Target e Walmart dagli Usa, Aeon Co dal Giappone, Carrefour dalla Francia, Max Hypermarket dallʼIndia e Zona Sul dal Brasile.

In considerazione delle sfide globali come il cambiamento climatico, la scarsità delle risorse e la crescita della popolazione mondiale, Anuga 2023 punta sul tema guida "Sustainable Growth". Lʼedizione 2023 lancia un ambizioso programma di congressi ed eventi con numerosi speaker di prestigio, pronti a discutere di questi e altri argomenti. Con i nuovi partner quali Eit Food, lʼiniziativa leader in Europa per le innovazioni alimentari, e United Nations Industrial Development Organization (Unido), nellʼambito di conferenze e tavole rotonde saranno affrontati argomenti come attuazione degli obbiettivi di sviluppo sostenibili (Oss), trasparenza e tracciabilità di catene di fornitura e prodotti, produzione a basso impatto climatico, coltivazione delle materie prime efficiente in termini di risorse, food waste e vie verso un sistema alimentare circolare.

Inoltre nellʼambito di Anuga Horizon saranno offerti altri format concernenti il New Food. Oltre alla rinomata "Anuga Horizon Conference" e alle conferenze offerte nella Anuga Trend Zone, numerose startup innovative interverranno nellʼarea espositiva di Anuga-Horizon. Il format interattivo "Meet the Experts" riunirà inoltre gli esperti del settore food dal mondo industriale e scientifico per avviare un confronto e generare networking. Al titolo di "Inspire the Future", il 9 e 10 ottobre lʼAnuga Horizon Conference farà incontrare esperti e innovatori del settore. Lʼattenzione si concentrerà su tecnologie quali lʼintelligenza artificiale, un sistema alimentare sostenibile, il ruolo dei player globali nel contesto della trasformazione verso una New Food Economy o ancora lʼutilizzo di proteine alternative e vegetali.