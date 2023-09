Ue: presidenza spagnola avanti su tecniche genomiche e riduzione fitofarmaci

Il ministro spagnolo dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione Luis Planas, ha incontrato a Bruxelles il commissario per la Salute e la Sicurezza alimentare Stella Kyriakides, per discutere degli aspetti legati ai dossier su cui si trova la presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione europea, come così come altre questioni del settore agroalimentare spagnolo. La presidenza spagnola sta lavorando per portare avanti la proposta per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (Sur) e la legislazione per le piante prodotte con le Nuove Tecniche Genomiche (Ntg), tra gli altri dossier legislativi.

L’Unione Europea nel suo complesso è in una buona posizione per raggiungere l’obiettivo di riduzione del 50% dell’uso e del rischio dei prodotti fitosanitari entro il 2030. Tuttavia, nell'ambito degli Stati membri, la situazione è fortemente eterogenea. Entrambe le proposte costituiscono uno dei principali sviluppi legislativi della strategia europea Farm to Fork nel campo della garanzia di una produzione alimentare sostenibile.

Per quanto riguarda la proposta di regolamento della Rtn, affrontata nel Consiglio informale dei ministri dell'Agricoltura tenutosi a Cordova, Planas spera di raccogliere il maggior numero possibile di consensi tra gli Stati membri per presentare al termine un testo con le conclusioni della Presidenza spagnola di esso, in coincidenza con il Consiglio dei ministri dell’Agricoltura e della Pesca di dicembre.