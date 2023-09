Nespresso N°20: una rivoluzione lunga 20 anni

Nespresso crea una varietà di caffè completamente nuova ed esclusiva, un'innovazione sorprendente frutto di un lavoro di ricerca lungo 20 anni. Meticolosamente selezionato per il suo gusto unico e la qualità straordinaria, N°20 è il risultato di due decenni di ricerca e dedizione affidata oggi a 59 coltivatori per produrre solo 1 milione di piante in totale.

Nespresso ha annunciato il lancio di N°20, un nuovo caffè, dal gusto eccezionale, frutto di 20 anni di ricerca e dedizione per creare una varietà di caffè dalle qualità sensoriali completamente inedite, in grado di sorprendere e generare una rivoluzione di gusto indimenticabile. Nato dal sogno di creare la tazza di caffè dal gusto perfetto e offrire un caffè unico ai palati sempre più esigenti dei clienti, alla ricerca di varietà rare e di altissima qualità, i maestri del caffè hanno lavorato instancabilmente dal 2003 per creare questa nuova pianta di caffè, 100% esclusiva di Nespresso. Dopo aver selezionato con la massima cura le due migliori piante di Arabica in termini di gusto, gli esperti Nespresso le hanno incrociate, identificando il rigoglioso terroir montuoso della Colombia come luogo ideale in cui piantare e far crescere la nuova varietà, così che potesse prosperare ed esprimere al meglio le sue potenzialità.

In queste terre, l’inedita e pregiata varietà di Arabica è stata affidata a soli 59 agricoltrici e agricoltori, che hanno piantato, coltivato e curato collettivamente solo 1 milione di piante in totale. Il caffè che ne risulta vanta un gusto raro e raffinato, in grado di sprigionare oltre 900 aromi tra cui fiori d'arancio, agrumi freschi e delicate note di gelsomino. Quando degustato, N°20 rilascia sul palato una fresca acidità elegantemente bilanciata, denotando grande equilibrio.

A dimostrazione dell’altissima qualità che lo contraddistingue, questo nuovo caffè 100% Arabica è stato certificato come Q Coffee™ dal Quality Coffee Institute, un'organizzazione indipendente senza scopo di lucro che attesta elevati standard di qualità nell'industria del caffè. Una ricerca della perfezione lunga vent’anni.Ispirandosi ai metodi agricoli tradizionali utilizzati dalle coltivatrici e dai coltivatori che, di generazione in generazione, incrociano diverse varietà di caffè per creare piante sempre più resistenti, gli esperti del caffè Nespresso hanno deciso di utilizzare questa pratica nella ricerca della perfezione del gusto per N°20.

La combinazione perfetta tra due delle migliori piante di Arabica ha consentito di ottenere un caffè dal gusto e qualità superiori, frutto di un attento lavoro di ricerca: dopo aver effettuato delle prove in Colombia, Nicaragua e Indonesia, gli esperti di Nespresso hanno scelto il terreno delle regioni colombiane di Cauca e Caldas come luogo perfetto per piantare questa nuova varietà di caffè. Inoltre, la tecnica del “cross-planting”, permette di migliorare la resa delle colture stesse, promuovendo la biodiversità.

Infine, in linea con l'impegno di Nespresso per rendere il caffè una forza in grado di generare valore condiviso a beneficio comune, coltivatori e coltivatrici fanno parte del Programma AAA Sustainability Quality™ di Nespresso, e hanno ricevuto un premio come ricompensa per i loro investimenti in qualità sostenibile. Il programma mira, infatti, a integrare le pratiche di sostenibilità nelle aziende agricole e nei paesaggi circostanti. Lanciato nel 2003 in collaborazione con la Ong Rainforest Alliance, il programma aiuta a migliorare la resa e la qualità dei raccolti, assicurando una fornitura sostenibile di caffè di alta qualità e migliorando le condizioni di vita delle coltivatrici, dei coltivatori e delle loro comunità.

"N°20 è l'incarnazione dei valori di Nespresso: l'ossessione per la perfezione e la nostra determinazione a innovare”, dichiara Guillaume Le Cunff, amministratore delegato di Nespresso. “Vent'anni di ricerca e dedizione hanno dato vita ad un caffè dal gusto unico ed eccezionale, diverso da qualunque altro caffè che ogni appassionato abbia mai provato prima. Sono entusiasta di poter condividere questo lavoro di cura e passione con chiunque berrà questo caffè, ma anche con chi ha contribuito alla sua nascita: la sua qualità è la concreta testimonianza di ciò che decenni di lavoro possono produrre!".

Da parte sua Karsten Ranitzsch, Head of Coffee di Nespresso, parlando del gusto di N°20, aggiunge: "Si dice che per le cose belle valga la pena aspettare, e questo è certamente vero quando si tratta di N°20. Le note di fiori d'arancio, accompagnate da ricchi aromi floreali e fruttati, e da una fresca acidità, si combinano per creare un caffè dalla personalità rara, elegante e sottile. Sviluppato per dare vita ad un caffè dal gusto perfetto, N°20 saprà stupire e deliziare anche gli appassionati di caffè più esigenti".

All'esterno della confezione si trova una sottile impronta digitale, che simboleggia la maestria e il tocco personale dei soli 59 coltivatori che hanno portato alla creazione di questo incredibile caffè. All'interno della scatola e su ogni capsula, il motivo di una pianta di caffè simboleggia il milione di alberi di caffè di questa nuova e unica varietà Arabica. N°20 è il primo di un nuovo segmento di caffè, che offrirà alcuni dei caffè dal gusto più pregiato e più ricercati al mondo.

Per assaporare il gusto raro e raffinato di Nespresso N°20, Nespresso consiglia di gustare il nuovo caffè in purezza, come Espresso. Trattandosi di una Limited Edition con una produzione in termini di volumi molto limitata, N°20 sarà lanciato in esclusiva per la Linea Original nel 2023.