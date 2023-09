Somec, primo semestre in chiaroscuro

Ricavi in crescita a 191,6 milioni di Euro in rialzo del 26% ma risultato netto consolidato negativo per 1,8 milioni di Euro. È questo, riassunto in due voci, il primo semestre di Somec azienda di San Vendemiano (Treviso) che realizza in progetti chiavi in mano nell'ingegneria civile e navale, specializzata nella realizzazione di cucine a bordo delle navi

Le acquisizioni hanno contribuito per 13,9 milioni, a beneficio del rafforzamento della divisione "Mestieri", che si occupa di progettazione e creazione di interior personalizzati. L'ebitda è migliorato del 7,4% attestandosi a 9,8 milioni di Euro, scontando l'impatto sulle commesse navali dell'aumento dei costi di produzione, e i costi di rafforzamento di Mestieri S.r.l. e della consociata americana Mestieri Usa: sono queste le due unità che stanno facendo da volano alle nuove commesse della divisione a partire dal semestre in corso, con la divisopne Usa che si è aggiudta una commessa da 13,8 milioni di dollari a maggio (leggi EFA News). Sul risultato negativo pesa l'aumento degli oneri finanziari netti, lievitati a 2,4 milioni di Euro.

Il flusso di cassa derivante dall'attività operativa, negativo per 8 milioni di Euro. La posizione finanziaria netta che è peggiorata, visto che è salita a 70,4 milioni da 54,3 al 31 dicembre 2022 subendo l'impatto dell'acquisizione di Gino Ceolin (3,8 milioni) e di 2,9 milioni di dividendi pagati agli azionisti di minoranza di Fabbrica.

Nel terzo trimestre in corso, il gruppo ha registrato segnali di miglioramento della redditività delle commesse in esecuzione e un ulteriore incremento dei volumi di refitting. A livello di prospettive, l'azienda pensa di "compiere significativi passi avanti" nel secondo semestre, tali da portare nel 2023 a un ebitda compreso tra 26 e 29 milioni di Euro e a una posizione finanziaria netta compresa tra 40 e 50 milioni, a fronte di ricavi in forte crescita, oltre quota 360 milioni.

“La robusta crescita dei ricavi e l’ottenimento di commesse di crescente prestigio confermano la bontà delle scelte strategiche fatte negli anni passati e dei driver disviluppo su cui stiamo puntando: crescita esterna, diversificazione, alto di gamma e sostenibilità -sottolinea Oscar Marchetto, presidente di Somec-. Tutte le divisioni hanno registrato performance positive e anche nel trimestre in corso stiamo raccogliendosegnali che vanno nella medesima direzione, tanto che continuiamo a monitorare il mercato alla ricerca dinuove opportunità di rafforzamento, in particolare a beneficio di Mestieri".

"Le risorse investite in struttura e organizzazione, oltre che i ritardi di alcune commesse più storiche emaggiormente impattate dall’inflazione, hanno inevitabilmente influenzato la marginalità del semestre -aggiunge Marchetto- ma il potenziale inespresso del business e le azioni messe in campo dal management ci consentiranno di migliorarei principali indicatori già nella seconda parte dell’anno.Il gruppo Somec opera in settori anticiclici, sorretti da robusti macrotrend e ricchi di prospettive: sta a noi accelerare il passo e gettare le basi per cogliere appieno questo nostro grande potenziale di sviluppo futuro”.