Finanziata dalla Fondazione Howard G. Buffett, l'iniziativa è stata messa in campo per venire incontro alle migliaia di persone che, a causa della guerra, cercano rifugio nelle stazioni.

In Ucraina non è solo guerra e fame. La compagnia ferroviaria nazionale Ukrzaliznytsia ha inaugurato Food Train, il primo treno da cucina autonomo al mondo. Lo scorso inverno, le stazioni ferroviarie sono diventate centri di riscaldamento e cibo per tutti gli ucraini nelle regioni di prima linea, dove i blackout erano regolari. Quest'anno, oltre alle stazioni, Ukrzaliznytsia ha creato un intero treno in grado di produrre più di 10mila porzioni di cibo al giorno ovunque e in qualsiasi momento.

"I ferrovieri continuano a salvare la popolazione civile e sono tra i primi a venire in aiuto dove c'è più bisogno. Insieme alla Fondazione Howard Buffett, hanno lanciato un altro progetto unico senza precedenti. Il Food Train ha già superato un test di prova e, nel prossimo futuro, il team congiunto di Ukrzaliznytsia e della fondazione sarà in servizio permanente nelle zone più difficili in prima linea dell'Ucraina, dove il calore e il cibo sono di fondamentale importanza per la vita", ha affermato Yevhen Lyashchenko, presidente del consiglio di amministrazione di Ukrzaliznytsia.⠀

Il treno è composto da sei vagoni sotto la locomotiva: un carro generatore (400 kW + propria stazione di servizio per funzionamento autonomo); un carro frigorifero con congelatore per la conservazione dei prodotti; un vagone con cucina fredda per la pre-lavorazione dei prodotti; cucina calda per la preparazione dei piatti finali; vagone per il personale ferroviario con doccia e lavatrice; bagagliaio per 27mila litri d'acqua con stazioni di filtraggio e pompaggio.

Food Train può funzionare in autonomia per 5-7 giorni, mentre l'attrezzatura del treno consente la preparazione di pasti completi: zuppe, porridge, insalate, carne e altro ancora. Speciali box termici installati all'interno del treno facilitano il trasporto dei contenitori per il pranzo già pronti con il cibo dal treno-cucina al consumatore finale. La costruzione e il funzionamento del treno sono interamente finanziati dalla Fondazione Howard G. Buffett. Lo stesso Howard Buffet è un passeggero abituale di Ukrzaliznytsia, che, durante la guerra, ha viaggiato attraverso gli Oblast di Kharkiv, Donetsk, Mykolaiv e Kherson Oblast , e sostiene una serie di altri progetti ferroviari, tra cui "Iron Change".