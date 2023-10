Un Menù con 90 anni di storia

1932: Romolo Barbieri fonda a Cavezzo (Mo) il salumificio che porta il suo nome. È solo il primo passo di una lunga storia imprenditoriale che porterà alla creazione di Menù, oggi un’impresa leader nella produzione di specialità alimentari destinate alla ristorazione professionale: condimenti, salse e creme, funghi, primi piatti, pietanze, preparati per dolci e dessert. E oltre 1000 referenze. Una storia italiana che l'azienda ha voluto raccontare in un open day guidato dal direttore marketing, Federico Masella, e dalla responsabile risorse umane, Anna Rosa Barbieri.

Quello che caratterizza Menù fin dalla sua nascita è sicuramente il legame con il territorio. Gli uffici si trovano ancora a Cavezzo, nell’edificio che un tempo ospitava il salumificio, mentre i reparti produttivi sono nella vicina Medolla. E proprio questo legame forte con la sua terra ha permesso a Menù di superare anche grandi difficoltà come il terremoto che nel maggio del 2012 ha distrutto gli uffici e lo stabilimento produttivo. Il sisma e la necessaria ricostruzione sono stati l’occasione per migliorarsi, implementando i processi produttivi, organizzativi e logistici e riorganizzando il layout produttivo in linea con le attuali normative.

Dalla prima colazione alla cucina, dalla pizza al dessert: specialità alimentari per supportare ogni tipo di preparazione e di attività di ristorazione, dal bar alla piccola trattoria passando per le cucine dei grandi ristoranti. Ogni giorno vengono lavorate materie prime freschissime e altamente selezionate che provengono principalmente dalla fiorente campagna emiliana e dai principali mercati nazionali ed esteri. Allo stabilimento si affianca il nuovo magazzino altamente automatizzato il doppio del precedente, rendendolo uno dei più grandi magazzini automatizzati in Italia.

Di recente realizzazione è una nuova area dello stabilimento, oltre 7.000mq destinati all’innovativo confezionamento in busta.

Ma non solo. Negli stabilimenti di Medolla sono state studiate e applicate tecnologie rivoluzionarie capaci di dar vita a referenze che garantiscano non solo una lunga shelf-life (i prodotti Menù in latta possono essere conservati a temperatura ambiente fino a 24-36 mesi), ma anche un alto livello organolettico, in termini di gusto, profumo e consistenza, nel massimo rispetto della materia prima.

Proprio la tecnologia Menù Evolution, di recente lancio e unica nel suo genere, dà il nome a un’intera linea di prodotti di qualità eccelsa tra cui salse, referenze ittiche, vegetali e dolci.

I numeri: 50 mila metri quadrati di stabilimento, 100 milioni di euro di fatturato, uno staff di circa 200 persone tra impiegati, operai e dirigenti e 380 agenti, e 50 mila clienti all’estero.

In occasione di un open day sono state annunciate le ultime novità. Le Chutney, ossia una nuova linea entra far parte della famiglia di salse Menù; un tipo di salsa di origine indiana molto versatile grazie alla sua raffinata combinazione di dolcezza e acidità. La chutney Menù ha la consistenza simile a una confettura e viene preparata con frutta o verdura, aceto, zucchero e spezie e confezionata in vaso di vetro da 430 gr per preservarne la freschezza e il sapore. Due al momento le proposte che si affiancano alle già esistenti salse agrodolci per una scelta ancora più ampia e articolata.

Menù fonda le sue radici in Emilia Romagna, terra che vanta una lunga e saporita cultura culinaria. Non possono quindi mancare nel suo catalogo riferimenti al territorio e alla tradizione, come il Friggione, altra novità che da settembre andrà a rafforzare il catalogo dell’azienda di Medolla. Si tratta di un piatto tipico della cucina bolognese: una salsa rustica a base di cipolle bianche e pomodori pelati. Le cipolle 100% italiane vengono fatte rosolare lentamente con sale e zucchero per esaltarne al meglio la freschezza, viene poi aggiunto pomodoro fresco lavorato in stagione per dare vita ad un piatto saporito e ricco che può essere consumato caldo, tiepido o a temperatura ambiente. Questa preparazione può essere utilizzata come piatto unico da consumare con pane e crostini, come contorno a un secondo piatto di carne o in accompagnamento a taglieri di salumi e formaggi.