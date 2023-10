Spagna. Siccità: allevamenti indennizzati entro fine ottobre

In Spagna, il ministero dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione ha pubblicato l'elenco definitivo dei 70.267 proprietari di allevamenti che riceveranno aiuti straordinari per compensare la situazione dovuta alla siccità e alle condizioni derivate dal conflitto bellico in Ucraina, per un importo di 332,3 milioni di euro. Gli aiuti verranno depositati sui conti bancari degli allevatori entro il mese di ottobre.

Tale cifra rappresenta il 94% del budget totale stanziato per questa linea di sostegno, pari a 355 milioni di euro. Il sussidio è stato approvato dal Governo attraverso il Regio Decreto Legge 4/2023, dell'11 maggio, che adotta misure urgenti in materia agricola e idrica in risposta alla siccità e al peggioramento delle condizioni del settore primario derivato del conflitto bellico in Ucraina e le condizioni meteorologiche,

Questo aiuto straordinario è concesso d'ufficio ai suoi beneficiari, produttori di carne bovina (vacche nutrici), ovini e caprini, nonché di latte vaccino, ovino e caprino, che hanno beneficiato di aiuti legati all'allevamento in base alla domanda unica di aiuto di la Politica Agricola Comune (Pac) per la campagna 2022; e che erano titolari di aziende iscritte al 30 aprile 2023. L'aiuto viene concesso quando l'importo da percepire è pari o superiore a 200 euro.

Nella delibera del mese di luglio, sulla base dei dati provvisori degli allevamenti ammissibili e del numero di capi ammessi a beneficiare dell'aiuto, e per evitare il superamento dell'importo massimo stimato per specie e orientamento produttivo, è stato effettuato un adeguamento lineare degli importi unità pro capite per le zone ad elevata siccità indicate nel regio decreto-legge, in modo tale che siano stabilite le seguenti quote: - Vacca da carne: 143,48 euro; - Carne ovina e capra: 15,89 euro; - Mucca da latte: 52,12 euro; - Ovini e caprini da latte: 8,66 euro.

Le aziende agricole che hanno la maggior parte dei loro animali potenzialmente ammissibili ai sussidi nella campagna 2022 nelle comunità autonome identificate come aree a medio impatto di siccità, riceveranno il 50% degli importi previsti per ciascuna specie e orientamento produttivo, mentre quelle colpite in modo moderato riceveranno il 25%.

Per i produttori di latte vaccino è stabilito un massimo di 725 capi ammissibili per beneficiario. I produttori di vacche nutrici riceveranno il 100% dell'importo unitario per le prime 250 vacche e il 50% per il resto del censimento. I produttori di ovini e caprini riceveranno il 100% dei rispettivi importi per i primi 2000 animali e il 50% per il resto del bestiame ammissibile.