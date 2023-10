UniCoop Firenze inaugura il super carrello della spesa

UniCoop Firenze ha inaugurato un grande carrellone della spesa per contrastare l’inflazione nell’ambito del Protocollo anti-inflazione sottoscritto con il ministero delle Imprese e del made in Italy. Dal 1° ottobre nei Coop.fi è partita l’operazione straordinaria per calmierare i prezzi e assorbire internamente l’inflazione: si chiude, come nel resto d'Italia, il 31 dicembre.

L’iniziativa convenienza al via nei Coop.fi toccherà 1.600 prodotti di largo consumo a marchio Coop, scelti tra quelli maggiormente presenti nella spesa quotidiana delle famiglie: 600 prodotti saranno a scaffale con un prezzo ribassato del 10%, uno sconto che sostanzialmente annulla l’inflazione degli ultimi 12 mesi che, per beni alimentari, per la cura della casa e della persona, è stata pari al 9,4%. Per gli altri 1.000 prodotti del carrello tricolore, il prezzo sarà bloccato fino al 31 dicembre 2023.

Il piano sconti del 10% dal 1° ottobre al 31 dicembre si traduce per la cooperativa in un investimento di 6 milioni di Euro: a questo si aggiungono buoni sconto da 5 Euro, sconti sulle Grandi marche, vantaggi ai soci per il 50° della cooperativa e sconti legati al Piano anti-inflazione, per un investimento complessivo di oltre 10 milioni di Euro.

Nel paniere degli oltre 600 prodotti ribassati del 10% figurano beni di primaria necessità includendo sia alimentari che non alimentari. Nel carrello anti-inflazione saranno presenti sia prodotti industriali che freschi e freschissimi: pasta, pelati, caffè, uova, latte, formaggi e ancora pannolini e prodotti per neonati, prodotti per la cura della persona e la pulizia della casa, attingendo da tutte le linee del prodotto a marchio Coop per rispondere anche a esigenze di consumatori diversi.

Nel pacchetto di prodotti ribassati, sono presenti anche prodotti biologici della linea Vivi Verde, i prodotti del commercio equo e solidale (Solidal), prodotti senza glutine e alimenti salutistici della linea Bene Sì. Simile la scelta adottata sugli oltre 1.000 prodotti a prezzo bloccato, includendo in questo caso più di 40 categorie merceologiche di prodotti industriali e freschi: di fatto, tutti questi, rappresentano il 40% dell’assortimento. Rimangono fuori dal carrello tricolore quelle categorie sulle quali incombono tensioni legate all’approvvigionamento di materia prima a causa di una stagionalità difficile.

La duplice operazione interessa l’intero perimetro dei prodotti a marchio Coop che garantiscono già oggi un risparmio anche fino al 30% rispetto ai rispettivi prodotti di marca e si aggiunge alle iniziative già in corso in Coop e ad altre previste di tutela del potere d’acquisto e per il contenimento di una parte importante dell’aumento dei listini industriali senza riversarli sui soci e consumatori. Impegno quest’ultimo che grava oramai da più di 18 mesi sul bilancio della cooperativa.

"Difendere la spesa quotidiana e dare un sostegno concreto ai nostri soci e clienti: questa è, per noi, una decisione necessaria, legata all’essere cooperativa e, quindi, a mettere in campo le regole del mutuo soccorso nel momento di maggiore bisogno delle persone e delle famiglie: offrire prodotti di qualità alle migliori condizioni di mercato, per soddisfare le necessità primarie -sottolinea UniCoop Firenze in un comunicato-. In questo scenario, carico di difficoltà, la nostra cooperativa spinge al massimo l’impegno sulla convenienza con un piano di blocco prezzi e di prezzi ribassati che annulla l’inflazione e permette alle famiglie di scegliere in un paniere di prodotti molto ampio, messo a punto per rispondere alle esigenze di tutti i consumatori".