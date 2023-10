Nuovo record per la logistica del real estate

Nuovo successo per la logistica del real estate nel panorama degli investimenti immobiliari in Italia. Il terzo trimestre del 2023, secondo l’analisi svolta da Dils (l'ex Redilco) ha visto il volume di investimenti immobiliari nel mercato italiano attestarsi a circa 1,5 miliardi di Euro, in crescita del 27%) rispetto al quarter precedente, anche se ancora in contrazione rispetto allo stesso periodo del 2022.

Il risultato da inizio anno raggiunge 3,6 miliardi di Euro, pari a poco più di un terzo del volume registrato nello stesso periodo del 2022, anno record. Permane, infatti,, secondo il report, "la fase di ridotta attività degli investimenti in immobili commerciali, in linea con gli altri principali mercati europei". Tuttavia, spiega il rapporto Dils, "il risultato del terzo trimestre evidenzia un certo dinamismo legato principalmente ai settori di logistica e alternative, con in testa il segmento dell’healthcare, e living". La logistica si conferma il settore leader per gli investimenti immobiliari in Italia, rappresentando con circa 1 miliardo di Euro investiti la prima asset class nei primi nove mesi dell’anno: 474 milioni di Euro sono stati investiti nel solo terzo trimestre. In tutto, il settore pesa per il 28% del totale investito, nonostante rendimenti prime ancora in fase di crescita.

Dal punto di visto dell’assorbimento di spazi, dando seguito all’eccezionale primo semestre, nel terzo trimestre 2023 si registra un take-up di circa 680.000 mq nel mercato logistico italiano: il 34% in più rispetto al terzo trimestre 2022. la logistica, dunque, stabilisce "un nuovo record per i primi nove mesi dell’anno che raggiungono un take-up totale di quasi 2,2 milioni di mq, l'11% in più rispetto allo stesso periodo del 2022", sottolinea il report. "Nel contesto di una generale dinamica di crescita dei canoni di locazione, spinta dall’elevata domanda di spazi moderni e di elevata qualità -aggiunge la nota- il terzo trimestre vede al rialzo il prime rent del mercato di Verona (55 €/mq/anno) mentre negli altri principali mercati sono confermati i valori registrati nel trimestre precedente con il prime rent italiano pari a 65€/mq/anno riscontrabile a Milano, Roma e Bologna".

Nel terzo trimestre 2023 secondo Dils si assiste alla ripresa dei volumi investiti nel settore dell’hospitality rispetto ai primi due trimestri dell’anno. Il trimestre attrae infatti circa 215 milioni di Euro, con un totale da inizio anno che sfiora 490 milioni di Euro, volume raggiunto anche grazie alla finalizzazione di un portfolio deal con size maggiore di 100 milioni di Euro. Il settore del retail, invece, ha registrato nel corso del trimestre investimenti per circa 86 milioni di Euro, per un totale da inizio anno di circa 244 milioni di Euro, proseguendo nel trend che vede gli investitori guardare soprattutto ai comparti big box e out oftown.

Per quantro riguarda le previsioni, secondo Dils il terzo trimestre 2023 vede un "rialzo dei volumi investiti senza tuttavia invertire il trend di rallentamento del settore immobiliare in Italia e in Europa: nonostante il permanere di una situazione di incertezza a livello macro, sul breve periodo il sostanziale raggiungimento del plateau dei tassi di interesse dopo 12 mesi di rialzi permette di guardare al prossimo anno come a una fase di maggiore stabilità nel mercato degli investimenti".