Grano Ucraina: Tajani guarda con favore alla mediazione turca

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani non vede il "pericolo" di uno sganciamento progressivo dell'Unione Europea nei confronti dell'Ucraina. In un'intervista al Quotidiano Nazionale, il titolare della Farnesina non nutre timori a seguito dell'esito delle elezioni in Slovacchia. "Lunedì i ministri degli Esteri dei Paesi europei erano a Kiev proprio per mostrare la loro solidarietà all'Ucraina", ha rimarcato Tajani, ricordando che lo stesso presidente Usa Joe Biden "ha rassicurato gli alleati. Certo, bisogna lavorare per la pace - ha aggiunto il ministro - ma facendo il modo che sia garantita l'indipendenza dell'Ucraina, e gli aiuti militari servono a questo".

Secondo il vice presidente del Consiglio, è necessario "avere un doppio binario, essere vicini a Kiev dandole quello che le serve per difendersi dall'aggressione e al tempo stesso incoraggiare ogni processo di dialogo, da quello sul grano promosso dalla Turchia a quello del Papa. Dobbiamo premere sulla Cina per convincerla a fare di più per portare i russi alla pace. Siamo disponibili a ogni sforzo negoziale per la pace - conclude Tajani - ma a una condizione: che sia una pace giusta".

Nel frattempo, il portavoce della Marina ucraina Dmytro Pletenchuk ha dichiarato che altre dodici navi sono pronte a entrare nel corridoio marittimo del Mar Nero, dirette ai porti ucraini e che altre dieci navi sono pronte a partire dai porti del Paese, sfidando il blocco russo.