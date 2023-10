Elicicoltura: in arrivo un disegno di legge

L'elicicoltura - allevamento di chiocciole - avrà finalmente un disegno di Legge dedicato. "La partita sull’Elicicoltura è una di quelle sfide che la nostra agricoltura deve cogliere. Per questa ragione con il senatore Giorgio Maria Bergesio abbiamo presentato una proposta di legge che, sebbene sia ancora ai primi passi visti i tempi della politica, assume di giorno in giorno grande concretezza. Oggi in Italia esiste un Disciplinare, esiste una corretta prassi, esiste grazie all’Istituto Internazionale di Elicicoltura la prima Filiera Certificata, ma ancora non esiste una legge e questo rappresenta un vuoto normativo che dobbiamo andare a colmare", ha annunciato il vicepresidente del Senato della Repubblica Gian Marco Centinaio ha fatto dal palco di Helix 2023 - la principale manifestazione di settore - di fronte agli oltre 400 elicicoltori, in rappresentanza dei quasi 800 che, in Italia, aderiscono al Metodo Cherasco sviluppato dall'Istituto diretto da Simone Sampò in collaborazione con l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

"È la notizia che gli tutti elicicoltori italiani aspettavano da anni", esulta Sampò, direttore dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura. "Finalmente l'elicicoltura è riconosciuta come attività agricola vera e propria, che concorre quindi alla determinazione del Pil nazionale e che ha ampie prospettive di sviluppo grazie alle intrinseche proprietà e all'adattabilità della chiocciola al mutato contesto climatico che la rendono una delle principali fonti proteiche del futuro: sana, etica e sostenibile". Un risultato, frutto dell'intenso lavoro di Sampò - in veste di presidente dell'Associazione Nazionale Elicicoltori (Ane) e di direttore dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura Cherasco - nel portare all'attenzione delle Istituzioni, nel corso di diverse audizioni alla Camera e al Senato, lo stato dell’arte e le potenzialità del settore dell'allevamento delle chiocciole evidenziando la necessità, per poter continuare a crescere in maniera solida e competitiva, di dover agire nell'ambito di un quadro normativo di riferimento a garanzia degli elicicoltori, dei consumatori, degli animali e del Made in Italy.