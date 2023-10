La Ue, 455 milioni per le recenti catastrofi naturali

I deputati europei hanno approvato quasi 455 milioni di Euro in aiuti dal Fondo di solidarietà dell'Ue a seguito delle recenti catastrofi naturali in Italia, Romania e Turchia, anche se quest'ultimo paese non fa parte dell'Unione. All'Italia vanno 20,9 milioni di Euro per i danni causati dall'alluvione del settembre 2022 nelle Marche: 33,9 milioni di Euro alla Romania a seguito della siccità del 2022 e 400 milioni di Euro alla Turchia a seguito di due terremoti avvenuti nel febbraio del 2023

La risoluzione che ha dato il via all’erogazione dei fondi è stata adottata con 593 voti a favore, 11 voti contrari e 22 astenuti. Nel decretare le misure, il parlamento Ue in una nota ha espresso ”profondo cordoglio a tutte le vittime, alle loro famiglie e a tutte le persone colpite dalla siccità in Romania, dalle disastrose inondazioni in Italia e dai terremoti in Turchia, nonché alle autorità nazionali, regionali e locali e alle organizzazioni non governative coinvolte negli sforzi di soccorso".

Il Consiglio ha già approvato l'erogazione dei fondi il 18 settembre: una volta ottenuto il via libera del parlamento, gli aiuti potranno essere distribuiti.

L'assistenza del Fsue, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea coprirà parte dei costi delle operazioni di emergenza e di recupero, come la riparazione delle infrastrutture danneggiate, la messa in sicurezza delle infrastrutture preventive e la protezione del patrimonio culturale, nonché le operazioni di bonifica. La Commissione europea aveva proposto di utilizzare il Fsue per concedere assistenza finanziaria ai tre Paesi colpiti per un valore complessivo di 454.835.030 Euro, cifra confermata dai deputati.

Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è stato istituito per "rispondere a gravi catastrofi naturali ed esprimere la solidarietà europea alle regioni europee colpite da calamità e utilizzato per la prima volta in risposta alle gravi inondazioni che hanno colpito l'Europa centrale nell'estate del 2002". Da allora, è stato utilizzato per 107 disastri naturali che hanno riguardato una serie di eventi catastrofici diversi, ed è stato mobilitato per 20 interventi in risposta a emergenze di salute pubblica.