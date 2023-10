Carne sintetica, il governo inglese accelera la collaborazione con Israele

Il governo britannico sta lavorando alacremente per accelerare l'approvazione normativa della carne basata sulle cellule, quella che viene ormai comunemente definita carne sintetica. Lo riporta il Telegraph, secondo cui l'intento sarebbe quello di aumentare la sicurezza alimentare e la sostenibilità. Attualmente, nel Regno Unito non è autorizzata la vendita di carne a base di cellule: tuttavia, sembra che il governo britannico sia pronto a firmare un accordo bilaterale per incrementare la collaborazione sulla carne cellulare con Israele, un Paese all'avanguardia nel settore.

I ministri e le autorità di regolamentazione inglesi stanno lavorando per accelerare l'approvazione di questo nuovo alimento, al fine di ridurre il costo della vita e fornire fonti di carne più sostenibili a fronte dell'aumento della popolazione mondiale. Si dice che anche la Food standards agency, l'agenzia governativa responsabile per la sicurezza del cibo in Inghilterra, Galles e Nord Irlanda, stia valutando future modifiche al processo di approvazione della carne cellulare per eliminare inutili oneri per le aziende.

"Con nove miliardi di bocche affamate da sfamare entro il 2050, dovremo generare nuove fonti -sottolinea George Freeman, ministro britannico per la Scienza, la scienza, la ricerca e l'innovazione del Regno Unito-. Se non troviamo rapidamente il modo di sviluppare proteine a basso costo, assisteremo a un'enorme instabilità geografica".

L'anno scorso, la strategia alimentare del governo britannico ha sostenuto l'innovazione delle proteine alternative e ha espresso l'ambizione di "mantenere il Regno Unito in prima linea in questo settore innovativo e in crescita". Ad agosto scorso, la startup israeliana Aleph Farms ha presentato domanda per vendere la sua carne bovina a base di cellule nel Regno Unito, nell'ambito di un processo che prevede l'introduzione di un nuovo prodotto (leggi EFA News).

"Il ministro della ha ragione: le proteine alternative come la carne coltivata saranno fondamentali per la sicurezza alimentare nazionale e globale -aggiunge Linus Pardoe, responsabile delle politiche del Regno Unito presso Good food institute Europe, la ong che si occupa di cibo sostenibile-. Collaborare con altre nazioni per accelerare il loro sviluppo può aiutare il fiorente settore delle carni coltivate del Regno Unito a crescere, offrendo più scelta ai consumatori e creando nuovi posti di lavoro ecologici".

"La condivisione delle informazioni e delle migliori pratiche tra le autorità di regolamentazione a livello internazionale aiuterà a facilitare il percorso verso il mercato per le aziende produttrici di carne coltivata e a mantenere i più alti standard di sicurezza alimentare -aggiunge Pardoe-. È bello vedere che il governo riconosce che l'ottimizzazione dei regolamenti creerà fiducia nel Regno Unito come mercato prioritario per le proteine alternative. Ma il Cancelliere deve fornire urgentemente le risorse finanziarie di cui la Fsa ha bisogno per realizzare queste riforme, con un aumento di 30 milioni di sterline nel bilancio della Fsa nella prossima dichiarazione d'autunno".

Il mese scorso il Gfi, che lavora per accelerare la produzione di proteine sostenibili compresa la carne basata sulle cellule, ha chiesto al governo britannico di investire 390 milioni di sterline, pari a oltre 450 milioni di Euro, nelle proteine alternative entro il 2030 finanziando, tra l'altro, la ricerca ad accesso libero, le sovvenzioni alle imprese e nuove iniziative per le proteine sostenibili in modo da sostenere le piccole imprese nel settore delle proteine alternative.