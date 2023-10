Cbre, +15% nel 3° trimestre: resta alto l'interesse per il settore retail

Cbre, uno dei leader globali nei servizi e negli investimenti in commercial real estate, ha chiuso il terzo trimestre 2023 con volumi di investimento pari a 1,5 miliardi di Euro. Un "modesto recupero" (+15%) rispetto al trimestre precedente, lo definisce il comunicato della società che mette in risalto come il dato sia ancora al di sotto (-52%) di quanto registrato nello stesso periodo del 2022.

Da inizio anno, il mercato del commercial real estate italiano ha registrato volumi di transazioni pari a 3,9 miliardi di Euro, in flessione del 60% rispetto ai primi nove mesi del 2022. "Nonostante la buona tenuta dell’economia italiana in un contesto di rallentamento dell’Eurozona -sottolinea il comunicato-, le attività d’investimento continuano a essere frenate dalle condizioni di accesso al credito, in peggioramento a causa dei nuovi rialzi dei tassi d’interesse da parte della Bce finalizzati al contenimento dell’inflazione". Si osservano, infatti, una riduzione del numero e della dimensione delle transazioni, parallelamente a una contrazione delle attività di raccolta da parte dei fondi immobiliari italiani.

“Per i prossimi mesi non sono attese particolari inversioni di tendenza rispetto all’attuale momento di mercato; sarà necessario attendere il 2024 per osservare un assestamento dell’inflazione e quindi una riduzione dei tassi d’interesse -spiega Silvia Gandellini, head of Capital markets and head of A&T high street di Cbre Italy-. Nel frattempo, sempre più investitori stanno esplorando nuovi settori. Le operazioni d’investimento attualmente in corso e destinate a concludersi entro la fine di quest’anno, ci portano a pensare che anche nel prossimo trimestre i volumi delle transazioni continueranno a crescere, ma senza recuperare il gap accumulato negli ultimi 18 mesi”.

Per il settore retail, spiega Cbre, "rimane alto l’interesse da parte dei net lease buyer per medie superfici affittate a operatori di primario standing e di lunga durata". Rispetto a 12 mesi fa, si registra una pipeline "più consistente nell’attività d’investimento su centri commerciali, anche grazie a investitori newcomer che vedono ottime opportunità di acquisto a sconto, in particolare su centri medio grandi con ottimi fondamentali e dominanti nei loro bacini di riferimento".

Il segmento Industrial & logistics si conferma la prima asset class d'investimento, "nonostante anche in questo caso si rilevi un calo dei volumi, del numero e della dimensione delle singole operazioni rispetto al 2022". La domanda di spazi in questo settore non sembra arrestarsi, "confermando l’Italia come uno dei best performer tra i mercati logistici europei, sia in termini di performance di assorbimento che in termini di margini di crescita".

Le "ottime performance" dei fondamentali dell’industria di riferimento, cioè il comparto turistico, continuano a sostenere gli investimenti in hotel. Il mercato dell’ultimo trimestre ha visto una crescente attività da parte di hotels operator oltre a corporate deal: gli acquirenti più attivi in questa fase si confermano i cash buyer, in particolare i family office, in grado di completare rapidamente le acquisizioni in un contesto di elevato costo del debito.

Infine, Cbre annuncia la nomina di Massimiliano Rossi nel ruolo di head of Capital advisors di Cbre Italy, parte del team di Capital Markets guidato da Silvia Gandellini. Rossi avrà il compito di offrire ai clienti una consulenza finanziaria a 360 gradi e un supporto per accedere a strumenti di equity e debito facendo leva sul network globale di Cbre.

Con oltre 25 anni di esperienza nel settore bancario e finanziario a livello nazionale e internazionale, Rossi è un professionista con un solido track record nell’avviamento e nella gestione di attività bancarie nel Commercial real estate, leasing, corporate e investment banking. Ha, inoltre, maturato un’importante esperienza nella gestione di portafogli di credito UTP/NPL. Negli anni ha ricoperto posizioni apicali in un importante intermediario finanziario italiano e nelle filiali locali di una grande banca europea.