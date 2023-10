Regione Marche sbarca in pompa magna a TTG Travel Experience 2023 di Rimini

All'evento la "“Regione del tartufo tutto l’anno”, affiderà al prezioso tubero il ruolo di protagonista...

Con uno stand di 460 metri quadri ed un soppalco di 96, la Regione Marche si presenta al meglio al TTG Travel Experience 2023 di Rimini, la grande fiera di riferimento per la promozione B2B del turismo mondiale in Italia, in programma da domani 11 ottobre fino al 13.

Tante saranno le novità proposte dalla Regione e dall’Atim in programma per questa nuova edizione. Sarà presente un’area talk dove si avvicenderanno oltre 30 presentazioni e incontri, i protagonisti saranno molti Comuni del territorio regionale che hanno aderito, una comunità montana, associazioni di categoria, compagnie aeree e tour operator che, nelle tre giornate di fiera, tracceranno il vasto panorama degli eventi di promozione della prossima stagione turistica e racconteranno come si può fare promozione in sinergia e in rete tra la moltitudine di soggetti che operano nelle Marche. All’interno dello stand vi saranno predisposte oltre 60 postazioni per 7 Comuni inclusi i capoluoghi di Ancona, Ascoli Piceno e Pesaro, capitale della cultura 2024 e per 59 aziende marchigiane operanti nel turismo.

Dopo la prima giornata inaugurale in cui si affronteranno le varie tematiche di settore, giovedì 12 ottobre sarà la volta del “Firmamento stellato” rappresentato dagli chef marchigiani con una stella Michelin. A seguito del successo registrato alla BIT di Milano, la fiera di Rimini presenterà 4 dei 6 chef stellati al tavolo di promozione fortemente voluto dal presidente Acquaroli e dal direttore dell’Atim Bruschini: Nikita Sergeev, Davide di Fabio, Pierpaolo Ferracuti ed Errico Recanati interpreteranno le Marche “Regione del tartufo tutto l’anno”, affidando al tartufo il ruolo da protagonista al TTG.

L’intero stand ruoterà intorno al brand “Let’s Marche”, che in questi ultimi 4 mesi è riuscito ad affermarsi come lo strumento unico di promozione del territorio.

“Uno stand innovativo in linea con il cambiamento iniziato alla BIT – ha dichiarato Marco Bruschini –; un metodo di lavoro partecipativo, una strategia chiara per affermare un lavoro in rete che promuova il territorio contaminando turismo ed eccellenze. Il tutto grazie ad una squadra unita, coesa, motivata”.