Cbre, nuovo responsabile agribusiness Sud Europa

Cbre, uno dei leader nei servizi e negli investimenti in commercial real estate soprattutto del settore retail (centri commerciali e supermercati), annuncia la nomina di Manuel Valadas de Albuquerque come nuovo responsabile Agribusiness per il Sud Europa, ovvero Spagna, Portogallo e Italia. Nel suo ruolo riporterà anche a Mirko Baldini, ceo di Cbre Italy.

Alla guida di un team in espansione, dislocato tra la penisola iberica e l’Italia, Manuel Valadas de Albuquerque accompagnerà la crescita dell'immobiliare nel settore agroalimentare, comparto che, sottolinea un comunicato ufficiale, "attrae sempre più l’attenzione degli investitori grazie ai suoi interessanti rendimenti a lungo termine e alla possibilità di creare portafogli diversificati, minimizzando la volatilità e proteggendoli dall'inflazione".

In questo contesto, l’offerta agribusiness di Cbre "continuerà a concentrarsi sulla consulenza per la compravendita e la locazione di terreni, di tenute e aziende agricole, per gli investimenti e le operazioni di M&A riguardanti aziende della filiera agroalimentare".

Valadas de Albuquerque vanta oltre dieci anni di esperienza come consulente in ambito di strategie di investimento, finanziamento, valutazione di asset e gestione immobiliare: ha partecipato a transazioni per un valore nominale di oltre 50 miliardi di Euro e ha lavorato per clienti industriali e investitori istituzionali nei settori retail, oil & gas e in quello agroalimentare, per conto di primarie società come Bain & Company, Servihabitat o Finsolutia.

“Già consolidata da anni in Australia e America, l’agribusiness offre innumerevoli opportunità e gli investitori istituzionali stanno apprezzando sempre più questa asset class -spiega Mirko Baldini-. L’esperienza di Valadas de Albuquerque ci consentirà di offrire un servizio sempre più specializzato, soprattutto in Italia dove quello dell’agribusiness è uno dei mercati più interessanti in virtù dell’ottima performance e reputazione delle filiere agroalimentari, delle dimensioni economiche e delle opportunità di sviluppo”.