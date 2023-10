Usa: governo e Urban School Food Alliance insieme per la qualità del cibo a scuola

Il segretario dell'Agricoltura degli Usa Tom Vilsack ha visitato ieri la scuola elementare di Annandale Terrace ad Annandale, in Virginia, dove ha presentato due nuove opportunità di sovvenzione oltre a una partnership di formazione e assistenza tecnica per aiutare le scuole a continuare a investire in pasti scolastici nutrienti. "Questo annuncio aiuta a raggiungere gli obiettivi pubblicati in concomitanza con la storica Conferenza della Casa Bianca su fame, nutrizione e salute nel settembre 2022 per aumentare l’accesso a cibi sani per gli studenti nelle scuole di tutto il Paese - si legge in una nota del Dipartimento dell'Agricoltura statunitense. Tutto ciò si svolge mentre l’Usda si unisce a studenti, genitori/tutori, scuole, comunità e partner in tutto il Paese nel riconoscere la Settimana nazionale del pranzo scolastico, come proclamata dal presidente Biden, e il 'Mese nazionale dalla fattoria alla scuola'".

"L'Usda è impegnata a fornire agli studenti la nutrizione di cui hanno bisogno per raggiungere il loro pieno potenziale, consentendo alle scuole di continuare a servire pasti deliziosi e sani", ha affermato il segretario Vilsack. “Non c’è momento migliore per annunciare questi nuovi sforzi a sostegno delle scuole che durante la Settimana nazionale del pranzo scolastico e il 'Mese dalla fattoria alla scuola', poiché riconosciamo il ruolo fondamentale che i pasti scolastici svolgono nella vita di un bambino. L’amministrazione Biden-Harris continuerà a fare tutto il possibile per garantire che le scuole dispongano degli strumenti di cui hanno bisogno per continuare a servire pasti della massima qualità ai bambini di tutta l’America”.

L'Usda sta collaborando con la Urban School Food Alliance per fornire formazione e strumenti ai distretti scolastici che li aiuteranno ad acquistare alimenti di alta qualità, mantenendo bassi i costi. Negli ultimi anni le scuole hanno dovuto affrontare sfide per ottenere alimenti sani in modo coerente, efficiente ed efficace. Questa iniziativa sosterrà le scuole nell’approvvigionamento dei pasti scolastici, compreso lo sviluppo di strumenti e formazione.

"L'Urban School Food Alliance apprezza l'opportunità di lavorare con l'Usda per migliorare il processo di approvvigionamento di cibo nelle scuole per tutte le parti interessate", ha affermato la dottoressa Katie Wilson, direttrice esecutiva dell'Urban School Food Alliance. "Con le pratiche di approvvigionamento che gettano le basi per ottenere cibo fresco e sano servito nelle scuole della nostra nazione, non vediamo l’ora di sviluppare e implementare nuovi strumenti per promuovere un sistema alimentare più efficiente e sostenibile che includa il sostegno alle economie locali".