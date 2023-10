I prezzi dello zucchero portano in alto il colosso tedesco Suedzucker

È uno dei colossi europei nel settore della produzione di zucchero e mostra conti che definire positivi è dire poco. La tedesca Suedzucker ha più che raddoppiato gli utili trimestrali grazie ai prezzi elevati dello zucchero che hanno compensato l'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime. Con una premessa come questa, l'azienda ha alzato le previsioni per gli utili dell'intero 2023.

In dettaglio, l'utile operativo del secondo trimestre dell'anno fiscale 2023/24 è salito a 310 milioni di Euro da 153 milioni dell'anno precedente. Nel primo semestre dell'esercizio 2023/24 (dal 1° marzo al 31 agosto 2023) il fatturato consolidato del gruppo tedesco è aumentato del 10%, superando 5 miliardi di Euro da 4,6 miliardi del primo semestre 2022. L'ebitda del gruppo è aumentato significativamente, raggiungendo 739 milioni di Euro (da 465 milioni dell'anno precedente: nello stesso periodo, il gruppo è riuscito a migliorare in modo significativo anche il risultato operativo consolidato che ha raggiunto 592 milioni di euro da 316 milioni dell'anno precedente).

I ricavi del segmento dello zucchero sono aumentati significativamente, raggiungendo 1,95 miliardi di Euro da 1,44 miliardi dell'anno prima: questo aumento, dicono dall'azienda "è stato ottenuto nonostante il calo dei volumi di vendita a causa del cattivo raccolto del 2022, con prezzi significativamente più alti". Il risultato operativo è migliorato notevolmente, raggiungendo 380 milioni di Euro da 16 milioni di un anno fa. Su queste basi, Suedzucker ha alzato le previsioni per l'utile operativo di gruppo per l'intero anno 2023/24 a 900 milioni/1 miliardo di Euro, ben oltre la precedente previsione di 850-950 milioni di Euro e molto più in alto rispetto a 704 milioni dell'anno precedente.

"Le previsioni per l'intero anno sono state aumentate anche perché ci aspettiamo che gli attuali prezzi elevati dello zucchero continuino -sottolineano dall'azienda tedesca-. Dal mercato mondiale, pur con le forniture di zucchero limitate, non ci arrivano segnali che indichino un indebolimento dei prezzi dello zucchero. Questo ci dà fiducia nel prevedere un mercato dello zucchero ancora forte in Europa". Di fatto, Suedzucker mantiene intate le previsioni che giàa luglio scorso aveva indicato per il mercato mondiale (leggi EFA News). D'altra parte, la scarsità delle forniture mondiali ha fatto impennare i futures sullo zucchero ai massimi da 12 anni a questa parte: secondo i dati della Commissione Ue, in Europa i prezzi dello zucchero sono saliti a circa 819 Euro per tonnellata nell'agosto 2023, con un aumento del 69% rispetto all'anno precedente.

"Abbiamo anche aumentato la superficie coltivata a barbabietola da zucchero per il gruppo di circa il 10% per il raccolto di questa stagione che sta iniziando -aggiunge la società tedesca-. A seconda dell'andamento del raccolto, questo dovrebbe consentirci di aumentare la produzione di zucchero per trarre vantaggio dai prezzi elevati dello zucchero". Gli utili operativi del secondo trimestre del settore saccarifero sono saliti a 213 milioni di Euro rispetto ai soli 22 milioni di Euro dell'anno precedente.



"Il forte aumento dei costi delle materie prime e dell'energia, in particolare, è stato compensato dall'aumento dei prezzi generato dalla fine dell'ultimo anno fiscale", ha dichiarato Suedzucker.