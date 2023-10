Chiude Ghiott, storica fabbrica di cantuccini toscani

Un altro logo storico chiude i battenti. La direzione della Ghiott Dolciaria, di proprietà della famiglia Salaorni, sede nella zona industriale di Sambuca a Barberino Tavarnelle, in provincia di Firenze, ha infatti annunciato di aver messo l’azienda in liquidazione per crisi finanziaria. L’intenzione, come riporta La Nazione, è di procedere prossimamente con i licenziamenti degli 8 lavoratori di cui 7 sono donne. Ghiott Dolciaria è conosciuta per i Ghiottini, famosi cantuccini alle mandorle, che produce con una ricetta esclusiva creata dal suo fondatore nel 1953. Nelle scorse settimane gli operai avevano manifestato in due occasioni con scioperi di tre ore: l’agitazione, indetta da Flai Cgil, era dovuta al "modo dilatorio di affrontare le problematiche da parte dell’azienda".

La notizia è arrivata durante l'incontro al tavolo del Patto del lavoro del Chianti, convocato su richiesta della Flai Cgil dal sindaco di Barberino Tavarnelle David Baroncelli. Il sindacato contesta "questo atteggiamento irrispettoso dei lavoratori, delle istituzioni e dei patti, messo in campo dalla proprietà. Dopo diverse richieste di incontro cadute nel vuoto, siamo dovuti arrivare ad uno sciopero con un presidio per far venire al tavolo istituzionale la proprietà e sentirci dire questa situazione". Per la Cgil "è inaccettabile che un’azienda con un marchio storico del territorio, inserita in un consorzio dell’Igp toscano del prodotto del cantuccino, venga spenta in questa maniera".

"Viviamo questa situazione come un affronto personale: ci stanno facendo svuotare gli impianti, ci fanno fermare le macchine, dismettere le materie prime, ma nessuno ci mette la faccia per dirci che futuro ci aspetta", spiega Carolina Stoppioni membro Rsu, Flai Cgil. Nel 2016 Ghiott Dolciaria aveva inglobato una storica cioccolateria del territorio fiorentino, “La Sirena Cioccolato“ azienda che opera da oltre sessant’anni.

A metà luglio si era svolto un incontro sindacale nel quale era stata "comunicata una presunta trattativa di vendita. Avendo riscontrato che non c’è produzione, e dopo ripetute richieste di incontro, registriamo la continua e persistente volontà dell’azienda di non voler confrontarsi e dare risposte", aveva detto il sindacato.

Ghiott vanta una selezione di Cantuccini Toscani IGP in vari formati di diverse grammature e percentuali di mandorle. Ma il vero fiore all'occhiello sono i cantuccini Ghiottini, il prodotto di punta dal 1953. Fatti con la stessa ricetta degli inizi nello stabilimento nel cuore del Chianti, sono una ricetta di tradizione familiare alla terza generazione. All'epoca, nel 1953, il prodotto nacque nel laboratorio di pasticceria appena aperto in San Frediano, nel cuore dell’Oltrarno, dove Enzo Salaorni invento i suoi cantuccini.